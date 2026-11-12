Bullrich y Milei, sin paz papal: indirectas en redes, amenazas de pasillo y un "no saben con quién se meten"

Tres días de calma; un verdadero milagro papal. Mientras León XIV recorría el país hablando de reconciliación y perdón, el Gabinete libertario se esforzó por mostrarse unido en cada foto oficial. Pero la paz no sobrevivió ni 24 horas a la despedida del Pontífice: entre Patricia Bullrich y Javier Milei, las indirectas volvieron a la primera fila y la interna ya no se disimula ni con agua bendita.

En los pasillos de la Casa Rosada se repetía desde hace días que un castigo presidencial estaba por caer sobre Bullrich por sus sucesivas rebeldías y, la fecha elegida, se especulaba era este jueves con el Papa ya fuera del país; ¿la amenaza concreta? sacarla de la jefatura del bloque de senadores de La Libertad Avanza .

Patricia Bullrich

La senadora, mientras tanto, se mostró rodeada de su tropa de diputados, senadores y legisladores, cuestionó los ataques de Milei a periodistas y reclamó políticas para reactivar la economía: autonomía pura frente a Karina Milei, cada vez más enojada por esta sucesiva para de manos política.

El Presidente, según parece, no pudo esperar al jueves. Un reposteo en sus historias de Instagram fue leído como un misil con destinataria clara: " Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán ". En el entorno de Bullrich se hicieron los distraídos y aseguraron que no creen que el mensaje fuera para ella; usaron la misma receta que con las homilías del Papa: fingir demencia.

La indirecta muy directa de Milei al bullrichismo

Del lado bullrichista, el tono es de quien no se siente acorralado. "Estamos preparados", es la consigna que hicieron correr; convencidos del caudal electoral que le aportaron a Milei en 2023 y que pueden volver a aportarle en 2027, advierten que, si intentan encapsular a la senadora, " no saben con quién se meten, no tienen idea ", amenazan envalentonados los del protocolo antipiquetes. Es que Bullrich, dicen, dará un paso al costado si el Presidente se lo pide; eso sí, con una advertencia que suena a amenaza parlamentaria: si la sacan de la jefatura de la bancada, "no les sale una ley más".

¿Quién ocuparía su silla? En los círculos del poder suena con fuerza Nadia Márquez, senadora e hija de un pastor evangélico cuyo templo nuevo Milei visitó hace poco. Según se rumorea Karina ya la impulsa no solo para la jefatura del bloque, sino también como posible compañera de fórmula del Presidente; además, la mencionan para presidir la Comisión de Acuerdos del Senado, donde se tratan los pliegos de los jueces, y para representar al cuerpo en el Consejo de la Magistratura. En otras palabras: sacan del mapa político a Bullrich.

Los hermanitos Milei junto a Nadia Márquez

Las advertencias también circulan en Diputados. La semana pasada, según trascendió, un legislador enviado por Martín Menem le sugirió a Damián Arabia, uno de los diputados más cercanos a Bullrich, que se cuidara si quería ser reelegido. En el bullrichismo, el humor ácido reemplazó a la diplomacia.

Como si hiciera falta echar más leña, Luis Caputo difundió un video en el que prometió "seguir con la ortodoxia, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer" y lanzó una pregunta que muchos leyeron con segundas intenciones: "¿Ven que es difícil tener esa convicción que tiene el Presidente? ¿Saben cuántos lo pueden reemplazar? Ninguno, ninguno".

Javier Milei y Patricia Bullrich

Por ahora, la exministra de Seguridad cerrará la semana con agenda de bajo perfil; la visita papal se comió casi todos los días hábiles y el año parlamentario se termina, con la reforma electoral trabada y sin los votos a la vista. El Papa ya se fue, el perdón quedó en las homilías y el pase de facturas entre Patricia Bullrich y Javier Milei se mudó a los pasillos y a las historias de Instagram. La pregunta es cuándo y quién disparará el primer tiro oficial.