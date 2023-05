Bullrich no condena el atentado a CFK pero amenazó: "Conmigo, el kirchnerismo se acaba"

En las últimas horas, se generó un ida y vuelta de dichos entre políticos que tiene un solo foco en común: qué pasó con los mensajes que se borraron en los celulares del diputado Gerardo Milman y sus asesoras vinculados al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Todo comenzó con Patricia Bullrich a la cabeza, ya que fue la primera comprometida por, supuestamente, haber participado en el borrado de mensajes que vinculan al atentado.

En la misma línea, se dio a conocer que un profesional técnico borró el contenido de los teléfonos celulares de quien fuera su jefe de campaña, el diputado nMilman, y de la asesoras Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Mónaco, antes de que ambos se los entregaran a la Justicia por la denuncia que cayó sobre el legislador que lo vincula al atentado contra la vicepresidenta.

A raíz de esto, Bohdziewicz había declarado, cuando entregó el celular, que el contenido había sido borrado por ella misma para cuidar su intimidad, aunque confesó que fue presionada "de todas las formas posibles" y que el hecho ocurrió en una de las oficinas de Bullrich.

Rápidamente que todos estos datos salieron a la luz, fue el presidente, Alberto Fernández, quien apuntó directamente contra la ex Ministra de Seguridad y contra Milman, para pedir explicaciones.

“La que tiene que explicar eso se llama Patricia Bullrich y Milman que son los que indujeron a que está empleada dijera eso. Con esa verdad podemos saber cómo se mueven algunos de los que tenemos que enfrentar”, afirmó.

Y ahora, fue la candidata aex presidenta por Juntos por el Cambio la que decidió declarar, a través de su cuenta oficial en Twitter, sobre el hecho y apuntó no sólo contra el presidente sino contra Cristina también.

“Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno. Conmigo, El 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba”, escribió junto a una imagen textual con la declaración de Alberto.

De igual manera, quien no quiso quedarse afuera y también expresó su malestar y confusión con todo lo que está ocurriendo, fue la mismísima Cristina Fernández, que en su cuenta oficial de Twitter, publicó un fragmento de una nota periodística publicada en el diario Página 12, que decía:

“En Argentina, la presidenta del mayor Partido de la oposición (PRO) y precandidata a la presidencia, Patricia Bullirchi (sic), es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner. La testigo, asistente de un diputado en el momento del crimen, dijo que la llevaron a la oficina de Bullrich y allí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los Países ¡Vergonzoso!”

“Lo que acabas de leer no lo dijo NADIE en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil publicadas en el día de ayer al conocerse, a través de Página 12, el testimonio de una ex asesora del Diputado Millman (sic). Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre”.

A la imagen, le sumó también dos fragmentos en los cuales hacía referencia sobre la violencia que hay contra su persona.

