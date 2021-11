Bullrich salió a picantear a Vidal y Quirós se prueba el traje de candidato: sigue la interna de JxC

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dejó expuesta la interna que prima dentro de Juntos por el Cambio después de la elección del domingo: la falta de halcones en la lista. En declaraciones a radio La Red, la ex ministra de Seguridad sostuvo que en la Ciudad hubo una expectativa mayor que no se cumplió e hizo referencia al piso de 50% de los votos al que no pudo llegar la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y cabeza de lista en territorio porteño, María Eugenia Vidal.

“Hubo una expectativa mayor en la Ciudad. En el resto del país el festejo fue absoluto”, arrancó Bullrich. "La expectativa que teníamos en la Ciudad era superar el 50%. No es una maldad de mi parte, es lo que objetivamente pasó", dijo. Y agregó: "Obtuvimos los cinco senadores que pretendíamos, casi ganamos en Tucumán, San Juan y Salta y hemos hecho una elección impresionante". En total, Juntos por el Cambio se quedó con la victoria en 13 distritos. Frente a esto pidió "no confundir lo que pudo haber pasado en un distrito con toda la realidad nacional". "Eso no me parece agradable", apuntó la ex funcionaria.

Pero no sólo eso. Bullrich también hizo referencia a los problemas que hubo en el mismo búnker con respecto a quienes tenían que salir a hablar y quienes no. "Hubo una confusión de cómo era la dinámica del búnker. Eso pasa cuando tenés distintos sectores compartiendo el mismo búnker que tienen que salir a mostrar qué es lo que pasó. Fue una cosa que le restaría importancia".

En un análisis del resultado de las legislativas, Bullrich sostuvo que "prácticamente en todo el país" los dirigentes de espacios libertarios "estuvieron dentro de Juntos por el Cambio" y advirtió que "en los únicos lugares donde no estuvieron adentro fue en la Capital y en la Provincia”.

Los reproches, tal y como contó BigBang comenzaron la misma noche del domingo en el búnker de Costa Salguero. “Era Bullrich”. Esa frase, muy por lo bajo, se escuchó y repitió en diferentes lugares del búnker de Juntos por el Cambio en la Ciudad luego del resultado que cosechó la lista que encabezó María Eugenia Vidal. La campaña de la ex gobernadora de cara a las PASO fue de menor a mayor sin embargo en las generales no pudo sacarle votos al economista Javier Milei y su espacio Avanza la Libertad.

Antes de las elecciones, el entorno más intimo de Vidal sostenía que firmaban 48% de los votos, ocho puntos porcentuales menos que los que cosechó en 2019 el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Si bien no hubo pase de factura y echada de culpas, hay quienes ven como algunos sectores del núcleo duro del PRO optaron por otra opción.

“No hubo orgánicos que nos votaron”, reclamó uno de los dirigentes territoriales. Hay quienes sospechan que los propios de ese espacio que decidieron votar por Milei en las PASO mantuvieron ese voto en las generales. Poco antes de los comicios, incluso en la campaña de Diego Santilli, decían que no había lugar para los moderados. Que solamente había halcones. De ahí la frase “todos somos halcones” que llegó a deslizar el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Esto tuvo una cuestión matemática incluso que se vio en la Comuna 8. Ahí la campaña se la puso al hombro la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, Maria Migliore, a quien le reprocharon la actitud “Carolina Stanley” de darle plata a las organizaciones sociales y se convirtió en la única comuna en donde fue derrotado Juntos por el Cambio.

La situación se sentía antes de que estuvieran los resultados en la cara de varios de los dirigentes que pedían que se tenía que tener posturas más duras. El interrogante ahora está en qué sucederá de cara al 2023. Están los funcionarios que sostienen que cualquiera sea la persona que elija Rodríguez Larreta se puede imponer en la interna de ese espacio contra el radicalismo.

Sin embargo, por lo bajo ya empiezan a rosquear la chance de que sea el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien se ponga el traje de candidato para alcalde de la Ciudad capital del país. Todos cálculos que se hacen en las primeras horas. Detrás de escena, en Costa Salguero no se hablaba de otra cosa.