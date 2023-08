Bullrich se diferenció de Milei y admitió que la interna con Larreta le "hizo mucho daño" a JxC

Luego de quedar, en términos de candidatos, en tercer lugar al cosechar 4.022.466 votos en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), Patricia Bullrich enfrentó las cámaras y reconoció que la interna dentro de Juntos por el cambio le "hizo mucho daño" a la coalición. De todas formas, la ex ministra de Seguridad celebró que ganó "el cambio profundo" tras su victoria frente a Horacio Rodríguez Larreta y aseguró que en caso de llegar a la Presidencia quiere “ser el Gobierno más austero de la historia argentina”. "Parte del debate que se resolvió en JxC (en las PASO) era si íbamos con ideas de cambio profundo o un acuerdo más tradicional. Ganó el cambio profundo", remarcó.

La ahora candidata a presidenta por JxC dialogó con LN+ y admitió: "Nos hizo mucho daño (la interna), pero más daño nos hubiera hecho si JxC era un cambio sin cambio". Sobre el mismo tema, planteó que esa lucha interna "que parecía descripta como una interna de egos, no fue interna de egos" porque en ella se definió si "Cambiemos seguía representando el cambio o Cambiemos se había adaptado el sistema".

En ese sentido, manifestó sentirse "orgullosa" de haber ganado las primarias de JxC y de tener la "posibilidad de darle al país un cambio verdadero, contundente, rápido, eficaz". En otra entrevista con TN, la referente del PRO se sinceró y dijo que le gustaría “vivir de manera normal” y “ser como Angela Merkel”. “Yo quiero vivir en mi casa. Cada 15 días Merkel le decía a su chofer ‘pare acá’, entraba a un supermercado y caminaba la calle", dijo.

Durante la nota, la candidata de JxC destacó la importancia de “tener el termómetro de la gente” y siguió: "No se quedaba encerrada en una cúpula que no sabe lo que pase en el mundo de la realidad, de todos los días. Recién paré en un bar sobre la calle San Juan y me rodeó la gente. Veníamos de otro lado con mi amiga y paramos a tomar algo. Fue todo como una revolución para la gente. Quiero caminar siempre por la Argentina”.

Con respecto a las PASO, Bullrich aseguró que "sabía que iba a ganar” las internas dentro del espacio y consideró que JxC tendrá una buena elección en octubre si el espacio “no traiciona el camino del cambio” que se propusieron. "Somos una fuerza de cambio contundente y tenemos equipo para gobernar”, manifestó, luego de vencer en las primarias a Larreta.

Sobre aquella interna, resaltó que “era una discusión estratégica”. “Yo tenía menos aparato y menos dinero que Larreta. Lo que ganó fue el sentido de fondo que Juntos por el Cambio no pierda el cambio”, sostuvo y agregó: “Que nos animemos a cambiar lo que a la gente le destruye la vida. La Argentina necesita darle poder a la sociedad y a los que producen y sacar poder de las corporaciones”, sumó la candidata presidencial.

Para Bullrich, las PASO fueron “competitivas” y aclaró que la interna con Larreta “fue una discusión de fondo sobre dónde y en qué lugar se posiciona Juntos por el Cambio”. “La interpretación de la pelea, como una pelea que parecía ser por egos, en realidad era un discusión sobre si Juntos por el Cambio expresaba un cambio profundo, de matriz, económica, social, contra el status quo, o si era un cambio con una mirada más corporativa”, explicó.

Y continuó: “Ganamos el debate en las elecciones. A ese debate en algunos momentos se le bajó el nivel. No se gana la elección en la Argentina y la expresión de JxC si no es con es un cambio profundo”. Finalmente sobre la figura de Milei en las elecciones, la ex ministra expresó que el economista “irrumpió con ideas de la libertad” y que si bien "coincide" con algunos de sus planteos, destacó que otras ideas son distintas a las de Juntos por el Cambio".

“Tenemos una idea más institucionalista, de respeto a la República, del valor a las instituciones, del valor a la moneda, del Banco Central de la República Argentina autónomo e independiente, de una Justicia independiente. Tenemos otros valores que son el corazón de Juntos por el Cambio. No tenemos solo un discurso económico, tenemos uno general”, sentenció.