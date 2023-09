Bullrich se monta a "La Patoneta": la insólita campaña de Juntos por el Cambio en una casa rodante

¡Que se note que estamos en campaña! La política, que se divide en tres entre Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich, arde entre medidas vertiginosas para los y las trabajadoras, plegarias “al Uno” y frases cada vez más desopilantes y ahora… “La Patoneta”.

Bullrich viene mostrando un perfil más “humanizado” desde que se la chicanea por ser la que más pide “mano dura y represión” para los trabajadores. De hecho, hace un tiempo mostró el departamento donde reside y hasta se animó a mostrar la habitación en la que duerme con su compañero de vida Guillermo Yanco.

Ahora, la candidata a Presidenta decidió montar una traffic y convertirla en una casa rodante en la que recorrerá varios puntos de la provincia de Buenos Aires pero también se aventurará a salir y recorrer de punta a punta el país. Como en una grilla de un recital de rock, posteó en X (ex Twitter) los lugares que visitaría: Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, San Juan y Tucumán.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo que no se confirmó es si en aquellos viajes relámpago estará invitado el ex presidente Mauricio Macri que parece hacer un esfuerzo para acompañar su candidatura. Macri confesó que debió asistir a terapia para “soltar” Juntos por el Cambio y la campaña de Bullrich, sabe que tiene que encontrar un lugar preciso pero al parecer todavía no se siente cómodo entre Milei y las presiones partido adentro.

Quien sí acompaña a Bullrich en la campaña y se mantiene firme a Juntos por el Cambio es Diego “el Colo” Santilli que fue el primero del espacio político amarillo en subirse a “La Patoneta”. Desde allí entonaron palabras de aliento para sus militantes y los instaron a participar de la campaña que recorre el país: “Hicimos Morón, estuvimos en Posadas, ahora nos vinimos a Ezeiza y nos vamos para Cañuelas”.

Sobre Ezeiza, Bullrich quiso aclarar: “Con una Argentina ordenada para que vuelvan los abrazos pero de alegría, no de los que se están yendo hoy de nuestro país”.

En cuanto a Cañuelas, advirtió a los pobladores: “Donde hemos tenido una cantidad de acontecimientos de empresas que hoy no funcionan por las mafias sindicales que las cerraron, que nos les importan si tienen trabajadores o no, para decirles que con nosotros se termina la extorsión y el apriete”.

Por dónde sigue “La Patoneta”

Empezó por El Palomar desde donde una vez más fue implacable con el partido de la K: “Estamos en el Aeropuerto de El Palomar, un símbolo de lo que el kirchnerismo nos robó y de la oportunidad que perdieron millones de argentinos de volar por primera vez. Este lugar es el punto de partida de una nueva marcha por la Argentina. Les vengo a proponer que luchemos por tener un país ordenado, con desarrollo federal y oportunidades para todos”, twitteó.

Uno de los puntos por los que va a seguir la ex Montonera es el Predio de la Sociedad Rural, en Olavarría, municipio de Juntos por el Cambio, caballito de batalla para criticar la gestión de Alberto Fernández: “Como lo gobierna Juntos por el Cambio las vacunas no llegaron al vacunatorio, las pusieron en un freezer de un sindicato y se pudrieron. Ahí estamos mostrando una línea clara de cómo se ha ido arruinando nuestro país a partir de la discrecionalidad de los privilegios que vamos a erradicar por completo” y agregó: “Nuestro objetivo es terminar con el kirchnerismo de verdad”.

Será un fin de semana “movidito” para la ex ministra de Economía que el domingo llegará a Chaco para mostrarse en la peatonal Perón en la ciudad de Resistencia y luego viajará a Corrientes para hacer su aparición en el Club San Martín.

“No tengo las manos manchadas de sangre”

El libertario despotricó y haciendo referencia a que pertenecía en su juventud a la organización política Montoneros le dijo que “tenía las manos manchadas de sangre”. Pero se guardó el decoro para después y dijo: “Era una montonera, era terrorista de una organización criminal que mataba gente, secuestraba gente y ponía bombas”.

Y es por eso que tuvo que defenderse y lo hizo ni más ni menos que en el programa de la ex admiradora del líder de La Libertad Avanza, Viviana Canosa: “Todo el mundo sabe que yo fui de la Juventud Peronista, nadie lo desconoce, lo dije toda mi vida. No solamente no escondo mi historia sino que mi historia es parte de mi personalidad”.

Además reafirmó: “Soy una persona que toda mi vida me jugué por lo que pienso y es mentira lo que él dice, no tengo las manos manchadas de sangre, tenía 16 años”. Ni lerda ni perezosa, Bullrich o fulminó: “Lo peor de la vida es ser violento a la edad que él tiene”.

Dueña de la última palabra Bullrich fue implacable: “Lo que él dice con un nivel de violencia a los 53 años es peligroso, a los 53 años no fui violenta, ni a la edad que tengo soy violenta, porque uno aprende en la vida”.