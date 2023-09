Bullrich y las críticas a Milei: "Antes era muera la casta, ahora es viva la casta"

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, buscaron esquivar la polémica luego de que el jujeño cuestionara a Mauricio Macri y se mostraron "unidos" más allá de la evidente interna que desató los dichos del presidente de la UCR. "Somos la única fuerza con capacidad de gobernar, con los pies en la tierra y que tiene el coraje", señaló la ex ministra de Seguridad.

La candidata estuvo en Jujuy -hoy deambulará por Lanús y Lomas de Zamora junto a Horacio Rodríguez Larreta, en otro clara mensaje de "unidad" que busca enviar antes de las elecciones- como parte de su recorrida de campaña y apuntó contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei: "Cambió su última bandera: era muera la casta, ahora, es viva la casta".

Tras acompañar a Alfredo Cornejo, que se impuso en las elecciones provinciales de Mendoza, Bullrich viajó al Norte para ser recibida por Morales. "Esta vez no nos corren más. Es ahora el cambio, es ahora y es para siempre", dijo Bullrich desde el escenario montado en el Club Atlético San Pedro, en esa ciudad jujeña y cuestionó: "Nos dicen que son lo nuevo y ahora vienen de la mano de Luis Barrionuevo. ¿Eso es lo nuevo?".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese contexto, Bullrich resaltó que JxC sí representa a "los nuevos" y ejemplificó con los triunfos electorales que tuvo la coalición en las provincias de San Luis, San Juan, Chubut, Santa Fe, Chaco, Jujuy y Mendoza. "Si le vas a entregar el Ministerio de Trabajo a quienes han mantenido este status quo, en vez de haber alentado el empleo y modernizar las formas del trabajo…Bueno, evidentemente cambio su última bandera: era muera la casta, ahora es viva la casta", dijo.

La ex ministra de los gobiernos de Macri y de Fernando de la Rúa (Alianza) elogió la administración de Morales, que integró con Horacio Rodríguez Larreta la fórmula de JxC derrotada en las PASO y que esta mañana la recibió en Jujuy para inaugurar escuelas rurales. "No es lo mismo tener un gobernador de JxC cerca de la gente como Gerardo que no tenerlo", sostuvo.

Allí, Morales recalcó que Bullrich "es una mujer con coraje y con decisión", que "hace mucho tiempo milita y hace política" y que "conoce y entiende los problemas" del país. "Nosotros somos el cambio posible, no el salto al vacío. Acá está el cambio posible para todo el pueblo argentino. Vamos a poner todo lo que hay que poner para ganar el 22 de octubre", remarcó.

Cabe remarcar que el propio Morales había apuntado contra Macri, luego de que el ex mandatario saliera a criticar a los legisladores del bloque de la UCR por haberle dado el quórum para que se trate en el Congreso la Ley de Impuesto a las Ganancias impulsada por Sergio Massa (candidato a Presidente y Ministro de Economía). "Después de las PASO, con tanta alabanza a (Javier) Milei, Macri le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio", destacó el jujeño.

La candidata presidencial Patricia Bullrich asistirá este martes a la etapa final de las obras de un nuevo centro de monitoreo en Lanús, donde intentará enviar un mensaje de unidad del frente opositor al mostrarse junto a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño; al candidato a gobernador bonaerense de la coalición, Néstor Grindetti, y al postulante a la intendencia lanusense, Diego Kravetz.