“Bullrich y Milman deben dar explicaciones”: Alberto habló sobre la investigación del atentado a CFK

En las últimas horas, y tras la revelación de la ex colaboradora del diputado Gerardo Milman, quién reveló que borró mensajes de su celular en el marco de una investigación vinculada al atentado de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández afirmó que “en términos institucionales es de una gravedad significativa”.

“La que tiene que explicar eso se llama Patricia Bullrich y Milman que son los que indujeron a que está empleada dijera eso. Con esa verdad podemos saber cómo se mueven algunos de los que tenemos que enfrentar”, afirmó el mandatario tras la vinculación de dicha acción con la referente del PRO.

Cabe mencionar que sus declaraciones se basan en el testimonio de la secretaria del diputado de Juntos por el Cambio, quien contó ante la justicia que borró información de su celular desde las oficinas de Bullrich. Ivana Bohdziewicz, la mujer en cuestión, fue despedida a principios de este año luego de que se filtraran mensajes de su celular.

La investigación había comenzado luego de que un testigo escuchase a Milman decir: "Cuando la maten voy a estar camino a la Costa". Efectivamente, 24 horas después, Fernando Sabag Montiel le gatilló dos veces en la cara a Cristina en la puerta de su casa de Recoleta. En ese momento, el diputado del PRO estaba rumbo a Pinamar.

Si bien la mujer tenía fecha para terminar de prestar su testimonio el próximo 10 de mayo, el último viernes se acercó a los tribunales federales de Comodoro Py, y acompañada de su abogado pidió declarar de manera urgente, ya que según su relato “recibió presiones”.

Por su parte, y luego de que se difundiera dicha información, Fernández de Kirchner se pronunció en su cuenta de Twitter y escribió: “En Argentina, la presidenta del mayor Partido de la oposición (PRO) y precandidata a presidencia, Patricia Bullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner”.

“La testigo, asistente de un diputado en el momento del crimen, dijo que la llevaron a la oficina de Bullrich y allí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los Países ¡Vergonzoso!”, agregó.

Por último, aclaró: “Lo que acabas de leer no lo dijo NADIE en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil publicadas en el día de ayer al conocerse, a través de @pagina12, el testimonio de una ex asesora del Diputado Millman. Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre”.

Por su parte, cabe mencionar que el presidente dijo que esto era “algo imperdonable en términos institucionales” y que “lo que está en riesgo es la democracia”. En esa línea concluyó: “Valoro el gesto de esa empleada, que seguramente sintiendo que podía correr riesgos se animó a decir la verdad porque así podemos saber cómo se mueven algunos de los que tenemos que enfrentar”.