Bullrich y su disparatada teoría: afirmó que el "kirchnerismo se metió adentro" de La Libertad Avanza

Los planes de Patricia Bullrich, candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio (JXC), de llegar al balotaje junto a Sergio Massa de Unión por la Patria (UPP) parecen desvanecerse y aguarse tras las cifras de Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA) en las PASO.

Bullrich afirmó: “Me parece que es una centralidad construida para intentar, de parte del Gobierno, de sacar de escena a quienes somos los verdaderos opositores, que hemos construido durante muchos años una estrategia muy clara de por qué el kirchnerismo es una ideología negativa para la Argentina”.

Para ella, Milei no es un problema: “Este intento es la búsqueda del kirchnerismo de agarrar lo que es más débil, para intentar quedarse prendido a la teta del poder”, dijo. Resaltó también que la llegada del libertario solo lleva al peronismo a “buscar esa centralidad”.

En diálogo con Radio Rivadavia describió en pocas palabras al candidato más votado de las PASO: “Una a persona que está muy sola, que no tiene equipo de gobernadores y diputados capaces de asentar un gobierno, es puesto en ese lugar. Porque el kirchnerismo percibe que algo débil les permite a ellos volver rápidamente al Gobierno”.

Y declaró: “Ha sido una táctica del kirchnerismo siempre, meterse en los partidos. Yo conozco mucho la historia del kirchnerismo, para entender que el peronismo siempre ha actuado de la misma manera, cuando aparece alguien que le va a competir, lo compra, se le mete adentro”. Entonces ¿el kirchnerismo se cuelga de las tetas de los libertarios?

Ganancias: el proyecto de la discordia

JXC puso el grito en el cielo por el pago de impuestos a quienes cobran más al momento de que Cristina Fernández de Kirchner aprobó en Impuesto a las Ganancias. Criticaron, bastardearon y se negaron a pagar ganancias… pero ahora con la decisión de Massa de elevar el tope a 1.700.000 pesos para el impuesto, el amarillo espacio político volvió a negarse.

Más que una negación, es evidente que es una falta de acompañamiento político al candidato de UPP. Sobre el tema, Patricia disparó: “Nunca los argentinos sentimos una crisis de tanta profundidad. Hay una realidad en la que sentimos que estamos desplazados de nuestro propio país. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tienen nada”, una abajada de línea de su campaña política que viene con ese discurso en loop.

Además advirtió que: “Si querés bajar un impuesto tenés que bajar gastos. Estamos pagando de una manera brutal porque el nivel de aceleración de la inflación es muy preocupante”, y agregó: “Si bajas impuestos y no bajás gastos, se los trasladás a los argentinos en el impuesto inflacionario”.

La bronca se armó también con el apoyo de Milei a la medida de Ganancias que dijo: “Nos encontramos ante el delirio descomunal de tratar al salario como Ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto este impuesto es inmundo y tiene que ser eliminado”, y remató: “El gobierno va a creer que la gente es tonta, que a tres meses de irse hace algo así en un ataque desesperado, pero parece que la gente, pese a que es subestimada sistemáticamente por la casta política, está reaccionando y está entendiendo de qué se trata esto”.

Como si fuera una respuesta tardía, Bullrich reflexionó sobre la jugada política: “En este caso, hubo un acompañamiento de Milei a bajar impuestos sin una contrapartida que es la base de un presupuesto. Si hay o no hay un pacto, no lo miraría por ahí, sino por la falta de compromiso con la gente. De no hablar con la verdad de lo que significa bajar un impuesto sin reducir el gasto”.

Sobre el caballito de batalla discursivo del libertario dijo: “La dolarización se sabe que no funciona, y algunas de sus propuestas las tuvo que poner en un cajón y no las quiere sacar”. Habrá aprendido de economía con Melconian porque explicó: “Es una obviedad que no se puede dolarizar sin dólares, por eso nosotros proponemos el bimonetarismo”.