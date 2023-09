Burzaco, afuera: Larreta lo echó y posicionó a Gustavo Coria como nuevo ministro de Seguridad

Lo que se volvió viral en cuestión de segundos se terminó de confirmar hace instantes: Eugenio Burzaco fue desplazado de su cargo como ministro de Seguridad porteño. "Hoy tomé la decisión de pedirle la renuncia a Eugenio Burzaco como responsable del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires", anunció el jefe de Gobierno porteño a través de sus redes sociales.

Burzaco se había tomado unas vacaciones en Estados Unidos tras la derrota en las PASO de su jefe político Horacio Rodríguez Larreta, quien no sólo pegó el grito en el cielo por luego del crimen de Mariano Barbieri ocurrido en Palermo, sino que su enfado estaba directamente vinculado al video donde se lo veía a su ministro mirando de un partido del US Open en Estados Unidos, riendo y disfrutando del sol. Luego de la viralización de aquel video, la comunidad porteña de Palermo quedó absorta ante el asesinado del ingeniero civil de 42 años, quien murió de un puntazo en el corazón y tenía un hijo nacido hace muy pocos meses.

Los más cercanos a Burzaco se apuraron a decir que el (ahora ex Ministro) había ido al país de Joe Biden a cumplir con agenda oficial internacional. Pero… no se publicó nada sobre esa supuesta agenda más que el partido de tenis y se rumoreaba que también aprovechó el “viajecito” para abrazar a su hermano Alejandro Burzaco, implicado en los sobornos del FIFA Gate, motivo por el cual no puede dejar los Estados Unidos.

Ante la contingencia y el escándalo que provocó en la opinión publica el disfrute desmesurado del hombre de Larreta, sus planes cambiaron y tuvo que regresar rápidamente para “salvar su pellejo”. El primer día de septiembre de 2023 será recordado como el peor para Burzaco que ni bien llegó a Ezeiza se dio con la noticia de que sería destituido de su cargo.

Larreta no le dio muchas opciones: o renuncia o “lo renuncian”. El Jefe de Gobierno esperó para que presente su carta de renuncia y no lo pensó ni un minuto: reemplazó a Burzaco por un funcionario muy cercano a Diego Santilli: Gustavo Coria. "Eugenio mantuvo reuniones de trabajo con autoridades gubernamentales de su área, como el FBI, Policía de Nueva York y el Departamento de Seguridad Nacional, entre otros", explicó Larreta en un comunicado.

Y aclaró: "Puedo comprender los motivos personales de algunas de sus actividades durante el viaje, pero el contexto actual requiere el 100% de nuestro trabajo y foco puesto a disposición de la responsabilidad que nuestra función pública demanda. Fue Eugenio el que tomó la decisión de anticipar su regreso a Buenos Aires. Él aceptó mi decisión. Le agradezco mucho por todo su compromiso, su profesionalismo y su trabajo de estos últimos meses".

Y de esta manera, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que el lugar bacante quedará en manos de Gustavo Coria. "Tiene una enorme capacidad de trabajo y mucha experiencia en gestión de seguridad pública, ya que desde fines de 2018 hasta mediados de 2021 se desempeñó como Jefe de Gabinete del Ministerio liderado en ese momento por Diego Santilli", informó.

Saqueos, inseguridad y caos en CABA

Atrás quedó el 27 de marzo de 2023, día de la asunción de Burzaco al equipo de Larreta donde se perfilaba como un posible Ministro de Seguridad del Gobierno Nacional, ahora Rodríguez Larreta “le bajó la caña” y tiene sus motivos.

El Ministro viajó apenas perdió Larreta y casi como una maldición que iba para Burzaco, CABA se prendió fuego: robos organizados y en poblado que los medios de comunicación calificaron como saqueos hicieron que la comunidad porteño paranoide se alertara al máximo. Comerciantes de varios puntos de la ciudad cerraron sus persianas y se podía ver cómo Constitución, Avellaneda y Once tenían sus locales (que suelen atestarse de gente) con las persianas hasta la mitad por el temor social infundido por aquellos posibles saqueos.

Pero la gota de sangre que rebalsó el vaso fue la muerte del ingeniero de 42 años que fue asaltado para robarle un celular. Terminó muriendo de un puntazo en el corazón. Para el colmo de males, la posible arma homicida no la encontró la Policía de la Ciudad sino un periodista de C5N que trabajaba en la zona 12 horas después

Qué dijo la autopsia

Ante la conmoción de cómo se fueron dando los hechos, se reveló al fiscal de la causa, Marcelo Munilla Lacasa a través de la médica forense que el ingeniero murió de un paro cardiorrespiratorio causado por una “hemorragia interna” y se confirmó que esa herida fue realizada por un “arma blanca en el tórax”.

Ase reveló también que el puntazo fue certero y asesino porque la herida tiene “entre seis y siete centímetros de profundidad” y destruyó el corazón de Mariano Barbieri en diferentes lugares: “La pleura, el pericardio y la aurícula derecha”.