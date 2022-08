"Buscaron el choque frontal": Berni castigó con fuerza el operativo de Larreta y D'Alessandro

Desde que se conoció el pedido de prisión de 12 años que el fiscal federal Diego Luciani pidió sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad, una multitud de militantes de su espacio se acercaron para hacer una vigilia en las puertas de su departamento del barrio porteño de Recoleta.

Esto provocó tensiones que terminaron en una represión de la Policía de la Ciudad, después de que se dispusiera un vallado a 50 metros del lugar. Una decisión política que derivó en críticas de hasta los propios, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien pegó por ambos lados cuando dijo que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, cayó en la provocación y que a ella no le tumbaban los vallados.

Ahora, el que se sumó a cuestionar el operativo que Larreta y su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, pusieron en pie estos días, fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien confesó que todavía no logra entender "qué es lo que quisieron hacer".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Podría haber sido un desastre. Nadie se imagina en qué podría haber terminado esto si no prima la racionalidad de aquellos que pudieron poner orden en un montón de manifestantes que estaban enardecidos, no solamente por la situación que estaba atravesando la vicepresidenta, sino por la ridiculez de no dejarlos llegar a 50 metros de su casa", castigó el funcionario en una entrevista en el programa Argenzuela, de Radio 10.

"Las operaciones policiales son de ataque o de defensa, de avance o de retroceso. Lo que se planteó el otro día es una defensa fija, pusieron una valla. ¿Cuál es el problema? Que termina en un choque frontal", explicó Berni. "Todas las operaciones se definen por lo que hacen salvo la de choque frontal, que se define por sus consecuencias. La definición de choque frontal dice: es el último recurso que debe adoptar quien tiene la responsabilidad de conducir, por las desagradables consecuencias que tiene", detalló.

Ante la exposición técnica respecto a las posibles maniobras policiales, el médico fue cuestionado acerca de lo que hubiera hecho él, si hubiera tenido la responsabilidad de hacerlo. "Cada operación tiene un resultado que uno busca, yo no hubiera buscado nunca el choque frontal, por las bajas que produce. Es lo último que busca un comandante", aseguró.

Además, el dirigente cargó contra la falta de profesionalidad demostrada por las fuerzas de seguridad de la CABA durante el operativo, cuando dijo que "la diferencia entre un profesional y un aficionado es la técnica".

"Un manifestante puede salirse de control, porque es un manifestante. Lo que nunca puede pasar es a una fuerza profesional, salirse de control. Es como un cirujano que se vuelve loco y se pone nervioso porque le empieza a sangrar una arteria en el quirófano y empieza a revolear todo y a hacer un lío bárbaro, en vez de ver cómo parar la hemorragia", comparó Berni.

Inclusive, cuando el conductor Jorge Rial le preguntó sobre los insultos de los efectivos policiales al diputado nacional Máximo Kirchner que quedaron registrados en distintos videos, el ministro provincial rechazó que un uniformado de la fuerza que representa pudiera hacer algo así, y afirmó que en caso de hacerlo sería castigado con la máxima severidad.

Su apoyo a CFK

Berni también tuvo tiempo para dejar en claro su apoyo a CFK en la embestida judicial que enfrenta. "Que me haya ido del kirchnerismo no quiere decir que no esté convencido de la inocencia de la vicepresidenta", declaró. "Me parece que se está cometiendo una injusticia, y lo digo como hombre de derecho", agregó.

"En un estado de derecho, el debido proceso es la columna vertebral del funcionamiento de una institución como la Justicia. Y el debido proceso no se está cumpliendo. El derecho a la defensa es una garantía constitucional. Un imputado se puede defender en cualquier momento del proceso", argumentó.

Al ministro también le preguntaron sobre su ausencia en la residencia de Fernández de Kirchner: "Soy mucho más útil en esta injusticia que se está viviendo, pudiendo explicar desde la jurisprudencia, que en una situación como la que se vivió en la calle el sábado", confesó.