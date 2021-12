Caamaño complicó a Vidal por la mesa judicial bonaerense: la cadena de responsabilidades

La titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, volvió a cargar contra la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y remarcó que no es posible que el espionaje que denunció que ocurrió durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri para encarcelar al ex titular de la UOCRA bonaerense, Juan Pablo “Pata” Medina, haya sido "obra de cuentapropistas".

“Villegas (ex ministro de Trabajo de Vidal) también dice que le gustaría reformar la ley 10.430 para sacarle la estabilidad a los empleados públicos bonaerenses, es decir que iban por más. Ahora falta que María Eugenia Vidal diga que el intendente Garro y el senador Allan eran cuentapropistas que hacían estas cosas para ellos”, manifestó la interventora de la AFI en declaraciones a Radio Provincia.

Cabe recordar que ayer se conoció una filmación en donde el ex ministro de Trabajo bonaerense le aseguraba a empresarios de la construcción, a ex funcionarios de la AFI y a diversos dirigentes de Juntos por el Cambio que "si pudiera tener una Gestapo, para terminar con todos los gremios, lo haría".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Caamaño explicó que “el video muestra una reunión del 15 de junio de 2017, se encontró en la AFI al hacer una limpieza de los discos duros y se aplicó un protocolo sobre evidencia digital con la denuncia en la Justicia”. Agregó que “la reunión se hizo en la sede del Banco Provincia en CABA, con una cámara especial que grabó el encuentro. El delito lo tiene que determinar el juez”.

Un dato no menor, y por el que hace relación a la palabra “cuentapropistas”, es que la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal determinó que la causa por el espionaje ilegal en manos del falso abogado Marcelo D´Alessio se trató de una acción que no estaba coordinada por el Estado o la administración de Macri.

La titular de la AFI añadió que “también había en la reunión funcionarios de la AFI. Lo habitual de este organismo era el espionaje interno, algo que está prohibido”. En marco, puntualizó que “fue una estrategia de armado de causas contra los sindicalistas para que vayan presos. Se observa una estrategia antisindical. Tres meses después del encuentro, Juan Pablo Medina fue detenido”.

Al respecto, criticó las declaraciones de Macri quien dijo “que el que saca los pies del plato, desaparece” y precisó que “estamos hablando de un país que tuvo 30.000 detenidos-desaparecidos, pero él no tiene ningún problema en amenazar con eso”.

Al ser consultada sobre la situación del Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, la interventora en la AFI destacó que “él qué va a decir, todos tienen derecho a defensa” y además, indicó que “en la reunión había empresarios y ninguno se paró y dijo que quería que la Justicia actúe como corresponde; se quedaron sentados escuchando que Villegas dijera que quería una Gestapo. Es todo muy complicado”.