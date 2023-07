¡Cada día más separados! El viaducto del Sarmiento expuso la grieta Larreta-Macri-Lousteau

Cuando parece que todas las diferencias se pueden limar y que los cruces se pueden arreglar, en Juntos por el Cambio vuelven a aparecer. La grieta se volvió a instalar después de que Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno porteño, prometiera la construcción de un viaducto para el tren Sarmiento.

En primer lugar, fue Horacio Rodríguez Larreta quien decidió darle la derecha al ministro de Gobierno, contemplando que “en lo central tiene razón” y hasta detalló cómo sería la mejor idea para realizarlo. “Se puede hacer por arriba muy buena parte de la traza. Entras desde General Paz, hasta que no pasás la autopista tenes que ir a nivel, son una o dos barreras ahí, a la vuelta de San Cayetano. Y después de la autopista subís y tenes un lugar para subir. En la rampa tenés que tener tierra pública, y están los terrenos ferroviarios de Liniers, que es lo que te permite hacer la rampa hacia arriba. A 800 metros adentro de la ciudad, estás arriba ya. Ocho, 10 cuadras adentro, ya estás arriba”, manifestó.

"De ahí vas por arriba hasta los terrenos ferroviarios en Caballito, bajás y entrás en Almagro por abajo, donde en Almagro tenes trinchera ya, a cielo abierto, con lo cual tenes una buena traza entre Liniers. Te sacas una punta de barreras, incluyendo la que hoy es la más jodida de la ciudad, que es la de Nazca y Rivadavia", detalló, exponiendo así su conocimiento sobre el territorio porteño.

Pero la interna se abrió cuando Martín Lousteau, sin ningún tipo de problemas, les arrojó unas indirectas tanto a Larreta como a Macri a través de su cuenta oficial en Twitter, en la cual aseguró que la Ciudad necesita “planificación y seriedad”. En base a eso, tiró abajo no sólo la propuesta realizada, sino cualquier otra que sea de su parecer.

“El Ferrocarril Sarmiento necesita un plan estratégico serio y viable. Con los equipos de @ArgPorvenir desarrollamos una propuesta integral que le traerá muchos beneficios a los vecinos: vamos a construir una trinchera para que circulen trenes a bajo nivel, tal como sucede hoy entre Once y Caballito. Esto eliminará barreras urbanas, sumará espacios verdes, más trenes cortos y expresos y generará mayor fluidez en la circulación. Tenemos propuestas concretas para dar soluciones reales. La Ciudad necesita planificación y seriedad”, escribió. En la misma línea, agregó una nota de Pablo Belenky, el cual planteó que esa solución que quieren dar “no es técnicamente factible”.

Pero lejos de quedarse callado, Lousteau volvió a la carga, ahora contra Mauricio Macri: "Lo escuché hablar de qué es lo que hay que hacer con el Sarmiento y la verdad que es un error. Se ve que no ha caminado lo suficiente por Flores para entender que no se puede hacer eso que él pretende". Y cuando la brecha no podía estar más incendiada, Waldo Wolff se metió en la disputa y pretendió que en caso de discutir, se haga “sin golpes bajos, ni chicanas”.

"Discutamos ideas sin golpes bajos ni chicanas, Martín Lousteau. La propuesta de Jorge Macri para realizar el viaducto es concreta, necesaria y 100% realizable. Es un megaproyecto que incluso tenemos hoy en la Ciudad y que, sabemos, le cambiará la vida a miles de vecinos", asentó el secretario de Asuntos Públicos.

Por último, para dejar la división bien marcada, mientras que de un lado se posicionaron Macri, Larreta y Wolff; del otro lado de la vereda quedaron parados Lousteau y el jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico, Hernán Rossi, quien sin darle tantas vueltas al asunto, fue claro y concreto: "Ante propuestas exuberantes que se caen por un altísimo presupuesto y, además, desconocimiento territorial; comparto la propuesta de Fundación Argentina Porvenir, quienes asesoran a Martín Lousteau para renovar y agilizar el paso del Tren Sarmiento en la Ciudad”, escribió.