Café al sol, zapatillas de cábala y facturas: el voto de todos los candidatos y sus "perlitas"

Alberto Fernández, precandidato presidencial del Frente de Todos, votó en la mesa 68 de la Universidad Católica Argentina (UCA), en la Av. Alicia Moreau de Justo 1400, en el barrio de Puerto Madero.

Estoy muy agradecido con toda la gente que nos apoyó y acompañó hoy y durante toda la campaña.



La democracia argentina está más fuerte que nunca, y en definitiva eso es lo más importante. pic.twitter.com/RzJdRv9orG — Alberto Fernández (@alferdez) August 11, 2019

"Estoy tranquilo, esperando la decisión de los argentinos", señaló el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, agregando que "lo más importante es cuidar la democracia en la Argentina" y que espera "construir el país federal que el interior está esperando". Luego de emitir su voto, se sentó en una mesa al aire libre a tomar un café junto a su mujer, Fabiola Yáñez.

Cristina Fernández de Kirchner, mientras tanto, votó en la Escuela N°19 Luis Piedra Buena de Río Gallegos minutos antes de las 14. Como a los medios no se les permitió ingresar a la escuela -el espacio era demasiado pequeño para todos los movileros y cámaras que se dieron cita- la ex presidenta hizo una transmisión en vivo propia y prefirió no hacer declaraciones electorales a los presentes, aunque sí posó para fotografías junto al público presente

"¿Vieron cuánto frío que hacía? Y eso que tenemos las veredas calefaccionadas como creen algunos en Buenos Aires", esas fueron las palabras de la expresidenta Cristina Kirchner luego de votar #decision2019 #eleccionesargentina pic.twitter.com/4HQM7QJSHf — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 11, 2019

Más temprano, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal subrayó que "es nuestra oportunidad para hacer oír nuestra voz" al momento de emitir su sufragio en la localidad bonaerense de Castelar. Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, votó en la Facultad de Derecho. "Espero que la participación sea muy alta como siempre, declaró.

#Yavoté 🗳Desde chica, siempre me encantó venir a votar. Es nuestro derecho y la mejor forma de expresar lo que queremos para nuestro futuro. #EleccionesPASO2019 pic.twitter.com/2WImBUKlId — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 11, 2019

"Esperemos continuar con esta reforma y este cambio profundo. Otros quieren otras cosas. Hoy es muy importante lo que pase porque expresa muchas cosas hacia adentro y hacia afuera del país. Los mercados esperan que los argentinos sigamos en el mismo camino, el mundo espera eso. Por eso es importantísimo. Esta elección define los próximos 30 años", señaló mientras tanto Mauricio Macri.

El presidente votó momentos después de las 11 de la mañana en la mesa 6608 de la escuela N°16 Wenceslao Ponce de Palermo. Llevó facturas para repartir entre los presidentes y fiscales de mesa.

Matías Lammens, precandidato a jefe de gobierno por el Frente de Todos acudió a votar -al igual que Macri lo hizo en el barrio de Palermo- con un par de zapatillas bordó que, según aseguró, le traen suerte. "Vengo del fútbol, somos bastante cabuleros", explicó quien actualmente se desempeña como presidente del club San Lorenzo.

"Fue una campaña muy desigual, se nota en todo", opinó mientras tanto su compañero de partido Axel Kicillof, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, antes de votar en Pilar. "Pero hemos caminado, hemos escuchado a la gente. Hicimos nuestra propuesta, les dimos una palabra de aliento".

“Yo espero que la gente vote con el corazón, de acuerdo a lo que desea, sin otro tipo de cálculos” #Lavagna pic.twitter.com/FSHHSKcUSm — Gra #ConsensoFederal (@Gra_ConsensoFed) August 11, 2019

Tempranero, Roberto Lavagna, precandidato a presidente por Consenso Federal, votó antes de las 10 en el barrio de Núñez y valoró que las PASO le brindarán a los argentinos "una radiografía de lo que siente el país". El ex ministro de economía kirchnerista partió luego a almorzar ravioles junto a su familia, costumbre que sigue todos los domingos.

Votando con la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la juventud #EleccionesPASO2019 #ArgentinaVota #EleccionesArgentina pic.twitter.com/moQBEcgopc — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) August 11, 2019

El candidato del FIT-Unidad, Nicolás Del Caño, se tomó un momento para agradecer "a los miles de fiscales" que se acercaron a "colaborar para defender el voto del Frente de Izquierda Unidad". El precandidato presidencial sufragó en el Instituto French de Avellaneda.