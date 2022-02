Cafiero habló de la relación con Estados Unidos, el acuerdo con el Fondo y el presente del FdT

Después de la reunión que mantuvo con el nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, y de su activo rol en las reuniones bilaterales que se llevaron adelante en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, Santiago Cafiero reveló cuál es el clima real que hay con las autoridades del país del norte y analizó el presente del Frente de Todos de cara al debate que se llevará adelante en dos de marzo en el Congreso.

"Cuando me tocó estar en Estados Unidos una de las reuniones que mantuve fue con la presidenta de la Cámara del parlamento, que es Nancy Pelosi. Hay un sistema general de preferencias en el cual la Argentina tenía un cupo para poder exportar y ampliar sus exportaciones que hace dos años que no funcionaba. Ese es otro de los puntos que planteé cuando me tocó estar en Washington, con la necesidad de volver a estar en ese sistema. Eso nos permite ampliar las exportaciones a Estados Unidos", destacó el Canciller en diálogo con Jorge Rial para el ciclo Argenzuela de Radio 10.

Consultado sobre cuál es la relación diplomática con Estados Unidos en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, Cafiero reveló: "Les manifestamos que no pedíamos arbitrariamente que nos acompañaran y nos ayudaran, sino que lo que planteábamos es que si Washington había tenido responsabilidad en el otorgamiento del crédito, independientemente de haya sido la administración de (Donald) Trump, lo que no nos parecía justo era tener una negación del problema o indiferencia".

"A partir de esa reunión hubo un acompañamiento del ala política de la administración de (Joe) Biden. Recién en ese momento hubo un acompañamiento más fuerte en cuanto al rol que cumple el Tesoro de Estados Unidos, que es otra parte de la administración con bastante autonomía. A partir de este debate político es que se pudo lograr, entre otras cosas y actores que se involucraron, que Estados Unidos termine acompañando una resolución satisfactoria para el problema de deuda que tenemos nosotros", destacó.

Cabe señalar que a finales del mes de marzo, la Argentina debe desembolsar USD 2.000 millones y no cuenta con los fondos; de ahí la imperiosa celeridad para lograr los acuerdos tanto internos, como externos. "Logramos que Estados Unidos se pronuncie, aunque faltaba poco tiempo para que llegáramos a este deadline en el que la Argentina ya no tenía capacidades para afrontar los pagos a los que se había comprometido Macri. Él se comprometió a un crédito imposible, impagable, totalmente irresponsable. Un endeudamiento totalmente insostenible, pero también hubo allí una parte de la comunidad internacional que acompañó ese proceso".

Consultado sobre si la administración de Biden había asumido la responsabilidad del crédito que recibió Mauricio Macri, por entonces con el apoyo de Trump, Cafiero advirtió: "En algún punto ellos también lo heredaron y eso fue lo que me dijeron. Pero entendiendo que también son parte de la resolución y se comprometieron a resolverlo. Ellos también hicieron una división bastante clara de lo que fue la administración de Trump y la decisión política que tomó. Nosotros pedimos que se tenga en cuenta que para nosotros este también es un problema que heredamos".

El famoso "off the récord" de la discordia y el "septiembre negro" del Frente de Todos

"¿Entramos al comunismo ya? ¿Tenés fecha?", indagó con ironía Rial. "En la Argentina tenemos un sistema político que resuelve sus diferencias a partir de las urnas y que efectivamente tiene todo sus complementos a partir de lo que es la historia de un país que recuperó con mucho esfuerzo la democracia allá en el 83, con mucho sacrificio y muchas muertes. Lo que necesitamos es seguir fortaleciendo el sistema democrático, donde todas las opiniones valen, pero hay que tener cierta responsabilidad a la hora de buscar solamente golpes de efecto que deterioran la política. El discurso del odio lo único que genera es deterioro de la democracia. Necesitamos el debate político, pero hay que hacerlo con mayor honestidad".

Luego de las críticas a la oposición por el paupérrimo debate político actual, el Canciller recordó: "El problema que tiene la Argentina hoy no es el Fondo Monetario Internacional. El problema es el 40 por ciento de pobreza, los pibes menores de 14 años que más del 52 por ciento son pobres. Todo lo demás pasa a ser secundario. Tenemos que recuperar también el trabajo y el poder adquisitivo de los salarios", reforzó.

Consultado sobre su salida de la Jefatura de Gabinete y de la crisis política que se desencadenó en septiembre del año pasado en el Frente de Todos, Cafiero reconoció: "Somos un frente político y quienes lo lideran tomaron una decisión. Yo soy un militante. Si tengo que ocupar o no un cargo para mí es secundario, siempre voy a apoyar al presidente y al presidente del peronismo. Siempre voy a estar trabajando para que un Gobierno peronista como este tenga las mejores posibilidades de poder cumplir con el objetivo histórico que tenemos como movimiento: justicia social, independencia económica y soberanía política".

"Me tocó acompañar en otras instancias en la gestión pública y cuando terminé me puse una librería. No tuve ningún problema. Tenemos que pensar sin egoísmos en la unidad y potencialidad del Frente. Muchos compañeros y compañeras vemos que hay que consolidar la reactivación económica y lograr que llegue a todos. Esos son los desafíos que tenemos. Si los vamos cumpliendo, estoy convencido de que el presidente va a poder continuar en la gestión (por el 2023), si es que él lo desea. Pero falta todavía mucho camino en la gestión y mucho por hacer".

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque

"Desde lo político me pareció honesto. Si él tiene una diferencia y ocupa un rol importante en cuanto a conseguir los votos y a la defensa de todos los temas que son parte de la política pública, me pareció honesto de su parte. También me pareció muy bien que continúe en el bloque, porque nos hace bien. Hace bien tener voces diversas, que haya debate y hay que seguir promoviéndolo".

En un análisis más profundo sobre las diferencias internas del Frente, Cafiero resaltó: "El presidente dijo que el peor de los peronismo fue el peronismo obediente. Nosotros necesitamos un peronismo que debata y que desde ahí encuentre las mejores alternativas y herramientas para salir adelante. Necesitamos de todos los compañeros y compañeras, no sobra nadie".