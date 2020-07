Santiago Cafiero, recargado: la respuesta a Macri y qué sucederá en el AMBA

Faltan horas para que el AMBA vuelva a definir su situación, en el marco de la pandemia de Covid-19. Mientras que desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires defienden el borrador de las doce fases de reapertura, en Provincia miran con cautela los números y proyectan un escenario distinto. No fueron pocos los funcionarios que ya expresaron su voluntad de "romper el bloque" con el que se venían decidiendo las disposiciones para ambos distritos. Santiago Cafiero habló sobre el tema, horas antes de la reunión que mantendrán Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta el lunes, en territorio porteño. La posición del Gobierno nacional.

"Es lo peor que podríamos hacer", advirtió el jefe de Gabinete en una entrevista al diario Página 12. "Cualquier cosa que digamos con anticipación es imprudente. Es tan dinámica esta enfermedad, que nos obliga a ser cautos a la hora de tomar decisiones, que las tomaremos como hasta ahora. En un momento hacemos un corte, tomamos todos los registros que tenemos de infraestructura hospitalaria, del sistema de salud, de movilidad, las tasas de velocidad de contagio y luego se toma la decisión. Pero hoy sería apresurado, lo que va a pasar después del 17 recién lo vamos a ver a mitad de semana", sumó, en alusión a las fases que va a proponer Larreta para la Ciudad.

El jefe de Gabinete también destacó un dato no menor a tener en cuenta: el número de camas de terapia intensiva ocupadas en el AMBA. "No es sólo la cantidad de casos lo que tenemos que tener en cuenta. También es la ocupación de camas, cómo está funcionando el sistema de salud, los centros de aislamiento. Lo que tenemos que abandonar es la idea de un sólo parámetro, hay que tener en cuenta una integralidad. Hasta acá, lo venimos haciendo muy bien. Por eso insisto en la necesidad de que sigamos con la coordinación de los tres gobiernos. Genera certezas ante la angustia que tiene la gente".

La reaparición de Mauricio Macri y el "banderazo" en contra del Gobierno

En su primera entrevista como ex presidente, Mauricio Macri cuestionó la restricción de derechos y libertades que, según él, hay en el país. "No es lo que está sucediendo en la Argentina. No hay restricción de derechos. Hay protestas, nadie se mete con lo que opina la prensa. No hay registro en este país de que eso sea cierto".

Cafiero también se refirió al banderazo en contra del Gobierno. "Lo que hicimos ese día fue repudiar todo tipo de violencia, en este caso direccionada a trabajadores de la prensa. Después, las consignas del banderazo eran muy diversas. Algunos planteaban cosas atendibles como comerciantes que planteaban su imposibilidad de trabajar. Pero había otras que hablaban de comunismo, otros que eran anticuarentena, otros ponían en tela de juicio el virus. Ahí había una angustia que tenemos todos. Estamos cansados de luchar contra el virus, pero enojarnos con la cuarentena es como enojarnos contra un jarabe. Es lo único que hasta ahora en el mundo dio algún resultado".

El cambio en la tercera cuota del IFE

"Vimos que si bien algunas provincias habían reanudado la actividad económica, todavía no tenían los niveles de antes de la pandemia. El IFE tuvo un impacto muy potente. Logramos que el Estado llegue a 9 millones de personas, con realidades muy distintas y diferentes impactos. En los sectores de más bajos recursos evitó que cayeran en la pobreza y en la indigencia. También hubo trabajadores independientes e informales que usaron ese recurso incluso para financiar algún microemprendimiento. Así de heterogéneo fue".

El proyecto de reactivación económica post pandemia

Consultado sobre si esta será la última cuota del IFE, el funcionario fue categórico: "Sí, porque tiene que ver con la emergencia. Esto lo tenemos que ir complementando con inversión pública y generación de empleo, que viene con la reactivación económica. Quedan los problemas estructurales de la Argentina, que son los que nosotros vinimos a resolver. Generar empleo abandonando un modelo de especulación financiera e ir hacia un modelo de producción y empleo. Queremos recomponer eso porque una economía sana requiere también de inversión privada y del dinamismo del sector privado, acompañado por la inversión pública, que es central para la salida de la crisis".

La reforma judicial al Congreso

"El proyecto ya está terminado. Estamos viendo la reanudación de la actividad legislativa en un formato excepcional por la pandemia. Por eso se van consensuando los proyectos que se envían, que no generen rispidez sino que tengan consenso. Calculo que lo estaremos enviando en los próximos días".

Actualización de las jubilaciones: "Tendremos que hacerlo nuevamente por decreto"

"Hay una comisión que está trabajando en las propuestas para la nueva fórmula. En el mientras tanto se fueron dando aumentos por decreto. Si llega el momento de dar un nuevo aumento y todavía no se llegó a aprobar la nueva fórmula, tendremos que hacerlo nuevamente por decreto".

El mensaje presidencial por el 9 de Julio

"Mostrar que la Argentina que viene de encontrarse más allá de las cuestiones ideológicas. La convocatoria del Presidente es a todos, independientemente de su afinidad ideológica o sectorial. Vayamos a una política donde se deje de lado la violencia, donde no anulemos lo que piense el otro porque piensa distinto. Allí estaban presentes gobernadores, el jefe de gobierno porteño, representantes del movimiento obrero, empresas, bancos, de la construcción, del comercio, del campo. Es unidad entendiendo que hay ideas distintas que se puedan expresas en un diálogo democrático. Sin persecuciones o que se busque anular al otro con un ejército de trolls o con operaciones de prensa".