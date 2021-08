Cafiero, sobre el cumpleaños de Yañez en Olivos: "Yo creo que no fue un delito"

En medio del escándalo que se generó y que aún persiste por el festejo de cumpleaños que se llevó a cabo en la quinta de Olivos en el momento más estricto de la cuarentena en la Argentina, este domingo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue consultado por el tema en una entrevista radial, en la cual aseguró que no cree que se haya tratado "de un delito".

De la fiesta por el cumpleaños de Fabiola Yañez participaron 12 personas, entre ellas, el propio presidente Alberto Fernández. La información se dio a conocer hace poco, cuando salieron a la luz unas imágenes de ese día, en las cuales se puede ver que los presentes no llevaban puesto barbijo, y que obviamente no respetaban la distancia social, aún estando en el lugar cerrado.

“Yo creo que no fue un delito, porque si bien hubo una reunión, no hubo propagación”, sostuvo. “La foto es un tema terminado para el Gobierno. No abundamos mucho más en detalles. Las preocupaciones de la gente están en otro lado”, señaló Cafiero en declaraciones a Radio Mitre.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“No coincido en que la reputación de un gobierno que arrancó con un país fundido, defaulteado y se tuvo que hacer cargo de una pandemia, una gestión que se tuvo que hacer cargo de traer todas las vacunas, porque el jefe de Gobierno porteño aplica las vacunas que trajo el Presidente. El Presidente no se ocultó, pidió disculpas, me parece que está sobredimensionado. Es un tema terminado para el Gobierno y para la mayoría de la sociedad”, agregó el jefe de Gabinete.

Además, dijo que hasta ahora no le ocurrió que en la calle la gente le pregunte por la foto que se hizo pública, porque entienden que la gente tiene otras preocupaciones en la cabeza. "Y la reputación del Gobierno no se juega por una foto o una frase, es un reduccionismo que no tiene sentido”, completó.

Del mismo modo, también hizo mención a la celebración de cumpleaños de Elisa Carrió, quien también hizo una juntada con 70 personas en la localidad de Exaltación de la Cruz en diciembre pasado. “Me parece que hay una doble vara con el cumpleaños de Carrió. Ahí estuvo Mario Negri, que impulsa el juicio político del Presidente. También estuvieron Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. Había una prohibición de reuniones sociales de más de 20 personas y Carrió hizo una fiesta con mariachis. ¿Van a pedir disculpas ellos o no?”, se preguntó.

“Eso (el festejo en Olivos) ya tiene un fiscal que lo está investigando y se fijarán las sanciones. Yo creo que no fue un delito, porque si bien hubo una reunión no hubo propagación. Cuando Vidal hizo un asado después se contagiaron todos. El Código Penal dice que tuvo que haber propagación”, cerró Cafiero.