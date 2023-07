Cafiero y su mirada sobre la interna antes del cierre de listas: “No soy boludo, viví un tiro al blanco”

A pocos días del cierre de listas de Unión por la Patria para las elecciones presidenciales, el canciller Santiago Cafiero respondió este jueves a las duras críticas del kirchnerismo, uno de los tantos sectores que lo criticaron por su labor durante la gestión del presidente Alberto Fernández.

“Los cierres de listas son así, se dicen un montón de cosas y después baja la espuma; hoy trabajamos todos juntos”, remarcó en un principio. Pero luego indicó: “No soy boludo, sé que fui un tiro al blanco durante una semana, pero ya está, no pasa nada. No contesté, se aclararon los puntos. Los que saben cómo fue el cierre saben que nada de lo que se contó posteriormente, con las descalificaciones personales, ninguna de esas cosas ocurrieron”.

Cafiero no se quedó ahí, sino que habló de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien hace pocos días lo había cuestionado duramente tanto a él como a Victoria Tolosa Paz, por insistir continuamente con las PASO sin antes sellar la unidad del espacio oficialista.

“Yo tengo mis ideas. A veces caen bien, caen mal. Sé que es parte de la política. Tampoco hay que ofenderse. Algunos utilizan el agravio, escenifican cosas que no sucedieron, no pasa nada. Tenemos que alinearnos en la estrategia de Sergio, que nos pidió a todas las partes que trabajemos en unidad porque lo que está enfrente no es ‘si tal me dijo, si me ofendí un día, si no me dio chocolatada o un mate frío’; no funciona así. Lo que está enfrente es un modelo de represión y ajuste”, manifestó Cafiero.

“Nos vamos todos a anécdotas, armamos como una cosa de escenificación de la política y esa persona que está en [barrio] La Cava mirando, y ve ese espectáculo, se debe preguntar: ‘¿Mis problemas quién los resuelve?’. Porque si estos tipos se están ocupando de esto, de contar anécdotas y sedimentos de anécdotas de un cierre, de ‘tal y cual se enojó', y armamos una suerte de show televisivo de la política, no solo la banaliza, sino el mensaje que le damos a aquel que está esperando”, completó.

Y continuó: “La campaña se edifica a partir de lo que el candidato edifica. En concreto, todos tenemos que estar a disposición de lo que el candidato precise. Si no, hay un problema de conducción de la campaña y eso es muy nocivo, se superponen estrategias, lecturas distintas de los contextos. No hay tiempo. Hay que hacer lo que Massa determine que lo beneficia desde el punto de vista electoral. Si necesita que estén en un acto, que vayan, que anuncien unas obras... En ese sentido tiene que funcionar”.

Cafiero también habló de la situación económica del país y sintetizó todo en una frase: “Quiero ser honesto, a mí también me complica que la Playadito valga una luca, pero hay que seguir laburando”. Respecto a este tema justificó la crisis con los momentos que fueron suscitando en el gobierno de Alberto Fernández: “Después la pandemia, la sequía, lo que fue sucediendo... En esas adversidades el Presidente logró poner de pie un Estado, un músculo estatal. Hay muchísimo que se hizo, queda mucho por hacer”