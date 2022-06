"¡Cállese la boca, Iglesias!": Massa se cansó y cruzó con todo al diputado en plena sesión

Se picó la Cámara. Mientras que el diputado del Frente de Todos Germán Martínez estaba haciendo uso de la palabra, en respuesta a los apartamientos realizados por la oposición, Sergio Massa debió hacer callar al diputados de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, que constantemente interrumpía la palabra del jefe de Bloque oficialista.

Ante eso, Massa debió llamar enérgicamente la atención del diputado Iglesias: "Se puede callar la boca diputado. No me obligue a aplicar el reglamento también para esto. Como le gusta para otra cosa, se lo voy a aplicar para esto, diputado. Entonces, cállese la boca. Cállese la boca diputado, Iglesias -repitió-. Respeto también es escuchar; no sólo hablar. Siga, diputado Martínez", concluyó Massa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En estos momentos se trata la Ley Massa se alivio fiscal para 4,5 millones de contribuyentes. Los monotributistas que serán alcanzados por el beneficio, podrán facturar más sin “saltar” la escala y pagando la misma cuota. Además, los autónomos suben las deducciones para 140 mil trabajadores independientes.