Canosa y su plan para quedarse con la "caja" del Gobierno: "No se la dimos y nos empezó a matar"

"Vidal no es Heidi, es el Lobo"

En línea con la posición de Mauricio Macri, Canosa jugó a favor de Patricia Bullrich en la disputa que la ex ministra de Seguridad intentó dar pelea para hacerse de la candidatura que finalmente quedó en manos de María Eugenia Vidal.

Sin embargo, Canosa fue una aliada clave para Bullrich durante todas las elecciones y no escatimó críticas hacia la ex gobernadora bonaerense, a quien llegó a acusar de haberse "borrado" durante la pandemia.

"Por más que Larreta me pida que la vote, no la voy a votar a Vidal", disparó en julio del año pasado al aire. Visiblemente sacada y enojada con Vidal, Canosa sumó: "¿Por qué yo debería votar a alguien que se borró durante toda la pandemia? ¿Por que debería votar a alguien que me dice que chatea Máximo (Kirchner) y no me cuenta qué chatea? ¿Qué relación tiene con el oficialismo? Para mi Heidi no es Heidi, es el lobo".

En noviembre de ese mismo año, pese a que se había negado a entrevistarla, Canosa sucumbió y debió recibir a Vidal en el piso. Órdenes de las autoridades del partido. Y así, lejos del tono belicoso con el que llamó incluso a votar en blanco antes que acompañar a la ex gobernadora, la entrevistó sin problemas. No hubo preguntas incisivas, ni Fake News contra ella.