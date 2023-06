Capitanich se desligó de los Sena, dijo ser víctima de un "ataque siniestro" y suplicó: "No inventen"

Acorralado por las críticas y apuntado por sus vínculos con el clan Sena, cuyos integrantes están acusados del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, negó haberse comunicado con el dirigente social detenido Emerenciano Sena en el marco de la investigación. “Es falso de falsedad absoluta”, remarcó el mandatario provincial y suplicó: “Les pido que no inventen. Tengo familia y me afecta sensiblemente el corazón”.

La versión sobre una comunicación entre Capitanich y el dirigente social detenido junto a su familia por la desaparición de la joven de 28 años no había sido descartada por el fiscal del caso. Por esta razón y en conferencia de prensa en Resistencia, el gobernador pidió por el esclarecimiento del caso y se volvió a solidarizar con la familia de la joven: “La madre de Cecilia tiene todo mi apoyo para que efectivamente el hecho se esclarezca".

Además, pidió que la investigación judicial “determine a los responsables con todo el peso de la ley en un juicio por jurados con absoluta autonomía e independencia en el que la condena sea firme y categórica”. "Quiero decirle a la madre de Cecilia que estoy dispuesto a recibirla en el momento en que quiera, pero no he querido establecer esto en el marco de una politización”, explicó, sobre las razones por las cuales aún no se reunió con la familia de la joven desaparecida.

Cecilia fue vista por última vez el 2 de junio y para los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez, César Sena; ex esposo de Cecilia, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Pereira; y Gustavo Obregón y su esposa, Fabiana González, tuvieron un rol directo en el crimen de la joven, ya que para ellos todos estuvieron en la casa de Santa María de Oro 1460, donde sospechan que ocurrió el ataque.

En este marco, Capitanich buscó una vez más despegarse de Sena padre. “El pueblo del Chaco sabe que luego de la denuncia hubo siete personas que fueron inmediatamente detenidas con el debido proceso. Hay un debido proceso de una manera clara y contundente y a su vez es el fiscal el titular de la acción penal y el Poder Judicial que actúa con absoluta autonomía e independencia”, dijo y también negó "transferencias" a la agrupación que dirige Emercenciano.

Y en otro tramo de la conferencia, rechazó haberle entregado tierras. Por ese caso, aseguró que el predio de 27 hectáreas conocido como campo Rossi fue entregado en 2005 por el entonces gobernador Roy Nikisch. “Es falsa la vinculación con respecto al tema del campo otorgado, falso el tema de cuándo se hizo el pavimento urbano, falso el tema de la comunicación telefónica, falso de que no exista control, falso el sistema de transferencia de recursos”, agregó.

El gobernador de Chaco aseguró que todos los ciudadanos de la provincia están "con una sola bandera", que es la de "justicia para Cecilia" Strzyzowski, y le brindó "todo" su "apoyo" a la madre de la víctima para que "el hecho se esclarezca". "Todos los chaqueños y chaqueñas, 1.146.000 chaqueños y chaqueñas, estamos con una sola bandera, justicia para Cecilia, esa es nuestra bandera", dijo Capitanich en la Casa de Gobierno provincial.

El mandatario provincial señaló que "hay un debido proceso" en la investigación, donde prima "el respeto a la víctima". "Siempre vamos a estar del lado de la víctima, esa es la función que le corresponde al Estado", afirmó Capitanich, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora, Analia Rach Quiroga, el gabinete e intendentes de distintas localidades.

En ese sentido, añadió: "Quiero que la justicia investigue libremente, que se haga lo que tenga que hacer y que los o las responsables paguen con todo el peso de la ley. Este es un hecho que verdaderamente conmueve". "No quiero decir que esto es un delito, quiero decir que en todo caso la vinculación es con Nikisch, con otros gobiernos porque viven en esta ciudad y en esta provincia", indicó.

Además, el gobernador sostuvo que "intentaron decir que había impunidad y que no se había hecho nada hasta que los medios de Buenos Aires llegaron". "Le quiero decir al pueblo del Chaco y al pueblo argentino que siete detenidos fueron inmediatamente abordados en el debido proceso, probablemente con la prisión preventiva e irán a juicio por jurados. ¿Qué mayor control social que ese? Ninguno. Falso el tema de la impunidad", explicó.

Al final de la conferencia, destacó que "a pesar de la campaña sistemática" han ganado las últimas elecciones de "una manera clara y contundente", negó la supuesta transferencia de 140 millones de pesos a la fundación de la familia Sena al decir que fue "todo inventado" y concluyó: "Pretender vincular al gobernador de la provincia con un hecho de estas características es verdaderamente un ataque siniestro que nunca he podido observar en la historia argentina".