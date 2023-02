Caranchos del dolor: del marido de Pampita a los dirigentes macristas que se colgaron del caso Lucio Dupuy

La brutalidad con la que Abigail Páez y Magdalena Espósito Valente asesinaron al pequeño Lucio Dupuy, de cinco años, el 26 de noviembre en Santa Rosa, La Pampa, conmovió y sensibilizó por completo a toda la sociedad argentina. El jueves 3, el Tribunal juzgó como culpables a las imputadas y dará la condena el 13 de febrero. Mientras tanto, en tono electoral y con actitudes que causan nauseas, muchos dirigentes políticos aprovecharon el reclamo de la familia del nene, para sumar votos y mejorar su perfil de cara a las urnas. Lo que se dice unos caranchos del dolor.

Quien se puso a la cabeza de esto no es ni más ni menos que Roberto García Moritán, el legislador porteño de Juntos por el Cambio (JxC), más conocido como el marido de Pampita, como se la conoce a la modelo Carolina Ardohain. El empresario, además de intentar llevar agua para su propio molino, se presentó en La Pampa para apuntalar la candidatura a intendente de Santa Rosa de Martín Ardohain, el primo de su esposa, quien colgó carteles y pasacalles en la puerta de los Tribunales con su nombre.

El candidato cuenta con el apoyo del ex presidente Mauricio Macri y debe enfrentarse en las PASO con los radicales Federico Roitman y Francisco Torroba. Con el líder de la oposición se reunió hace unos días en Bariloche, desde donde contempla el ex mandatario el inicio de la campaña electoral, tratando de mantener la calma antes de definir su candidatura o no, inspirado en el hermetismo de su rival Cristina Fernández de Kirchner.

Que Moritán se haya acercado es una postura fiel al estilo mediático del legislador, quien es más conocido públicamente por sus reels en las redes sociales, que por las leyes que propuso o votó como diputado. Esta es una de las principales razones por las que cuenta con el aval de "colgarse" de Lucio, ya que la familia del niño lo aceptó en la protesta que mantenían afuera del Tribunal a la hora de la sentencia.

En ese lugar, el marido de Pampita tomó la palabra invitado por el primo de su mujer, y fue ovacionado por los presentes, con un discurso sensible, cargado de lugares comunes y dirigido más a convencer a los demás sobre su real compromiso con el caso que a ofrecer soluciones como representante del Poder Legislativo.

"Le prometí a mi hija Ana de un año y medio que lucharía por cambiar la Argentina que hoy tenemos, y los acompaño en el dolor, ojalá nunca más haya Lucio y este caso sirva para que a nadie se le ocurra violentar los derechos de los niños", declaró frente a quienes estaban reclamando una sentencia ejemplar.

Según reportó la prensa local, hubo sólo una persona que se acercó a criticarlo y a acusarlo de "macrista", pero fue echada del lugar por los demás manifestantes por ser una conocida militante oficialista. Es evidente que la vara que este tipo de dirigentes con discursos antipolítica suelen tener, no cuenta cuando ellos son quienes "politizan" los debates a su favor.

Quien también estuvo presente en la provincia fue Waldo Wolff, el secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque su llegada estuvo más vinculada a la campaña electoral y el acompañamiento al candidato a gobernador del PRO, el diputado nacional Martín Maquieyra, que impulsó la ley Lucio.

El ex diputado nacional escribió en su Twitter una publicación dedicada al fallo: "Espero que esta firme condena traiga algo de paz a la familia Dupuy. Se hizo Justicia pero nada va a reparar la ausencia de Lucio. Un abrazo muy grande a sus seres queridos".

Otro de los que también lo hizo fue el referente más cercano de Moritán, el diputado bonaerense del PRO, Alex Campbell, quien se encargó de impulsar que el marido de Pampita también vaya a La Pampa.

"Todos le fallaron a Lucio Dupuy a la hora de proteger su vida: la jueza, las maestras del jardín, la policía y los médicos que lo atendieron por golpes 5 veces en los 3 meses previos a su asesinato y no advirtieron a nadie sobre la situación", escribió Campbell, a quien se lo reconoce como el principal armador de la campaña a gobernador bonaerense de Cristian Ritondo.

Tras el fallo, otra vez las redes sociales se transformaron en un campo de batalla y reflejaron esta necesidad de los referentes de la política nacional de colgarse del pedido de justicia de una familia y toda la sociedad que la acompaña.

"Nada nunca va a reparar la falta de Lucio, pero espero que esta sentencia traiga algo de paz y consuelo. Mucha fuerza para Cristian, Ramón y toda la familia de Lucio", escribió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los más interesados en ser el próximo en sentarse en el sillón de Rivadavia.

Otro de los que no se quedó sin pronunciarse fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales: "Me llena de tristeza la muerte de Lucio Dupuy y todo lo que tuvo que sufrir en vida culpa de dos asesinas y de mecanismos estatales que fallaron al cuidarlo. La infancia es lo más sagrado y la violencia sobre ella es imperdonable. Hoy Lucio y su seres queridos tienen Justicia".

"Perpetua para Esposito y Páez. La pena máxima de nuestro Código para los monstruos que torturaron, violaron y asesinaron a Lucio. Abrazo y fuerza a la familia Dupuy", expresó en su Twitter, por su parte, la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

También Diego Santilli, el precandidato a gobernador bonaerense por el PRO, tuvo sus palabras en Twitter respecto al fallo: "Hoy se hizo #JusticiaPorLucioDupuy. Que sea perpetua para las dos asesinas de un crimen que nos conmovió a todos. Que Lucio descanse en paz".