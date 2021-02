El Ministerio de Salud anunció la vacunación total de los docentes con las dosis de Sinopharm

A raíz del escándalo de las vacunas "VIP" que derivó en su asunción como ministra de Salud, Carla Vizzotti decidió que el millón de dosis de la vacuna Sinopharm que llegarán desde Beijing (China) el próximo jueves, antes de la medianoche, a través de Aerolíneas Argentinas serán destinadas exclusivamente a vacunar al personal docente y no docente que trabaja en los colegios de todo el país.

La idea es garantizar un regreso a clases "seguro", confirmaron desde el entorno de la ministra de Salud. En total, se espera vacunar 1.300.000 personal docente y no docente que trabaja en los colegios de todo el país con las 904.000 dosis que llegarán dentro de dos días de China: las 96 mil restantes llegarán la semana que viene.

Cabe destacar que desde el Ministerio de Salud advirtieron que no se interrumpirá la vacunación a médicos, ni mayores de 80 años. El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con la nominación AR1050, despegó este martes a las 13.08 desde Ezeiza y en su viaje de ida realizará una escala en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, para recargar combustible, antes de continuar su viaje hacia la caital china.

Está previsto que el vuelo toque pista en la capital española el miércoles a las 5.15 hora local (1.15 de Argentina), luego de poco más de 12 horas de vuelo, en tanto que la partida desde Barajas está prevista para las 6.45 hora local (2.45 hora de Argentina). El arribo a Beijing se estima a las 0.55 hora local del jueves, 11.55 del miércoles en Argentina, teniendo en cuenta la diferencia de 11 horas más con la capital china.

Según se informó, se estima que el tiempo de carga en Pekín será de entre cuatro y cinco horas, por lo que la partida desde la capital china está prevista para las 5.30 hora local (16.30 hora de Argentina), estimando el arribo a Madrid, tras 12 horas y 40 minutos de vuelo, a las 11.10 hora de España, 7.10 del jueves en Argentina.

Finalmente, el último tramo del viaje contempla la partida desde Barajas a las 12.40 hora española, 8.40 de Argentina, para aterrizar en Ezeiza ese mismo jueves a las 21.50, luego de poco más de 13 horas de vuelo. Como en los otros casos en los que se concretaron vuelos para el transporte de insumos sanitarios desde China, en esta ocasión viajan a bordo de la aeronave 20 tripulantes, entre comandantes, copilotos y personal técnico.

La salida del vuelo fue anunciada por el presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani, a través de su cuenta en la red social Twitter, en la que señaló que "para el traslado de las vacunas, que en este caso requieren de una refrigeración entre 2 y 8 °C, se utilizarán envirotainers”, que son contenedores especiales con control activo de temperatura. "Esto nos permite trasladar un mayor volumen de vacunas en la bodega del avión", completó el titular de Aerolíneas Argentinas.

Según el Ministerio de Salud, la partida comprende un millón de dosis de Sinopharm que permitirán inmunizar a 500.000 personas, ya que este fármaco, como la mayoría de las vacunas contra la Covid-19, requiere de dos aplicaciones. Un requisito clave para la llegada de la vacuna Sinopharm fue la decisión de la ministra de Salud a través de la Resolución 688/2021, de autorizar su uso de emergencia y, de ese modo, incorporarla a la campaña de vacunación.

La Ministra dispuso la medida luego de que la Anmat recomendara la utilización de la vacuna Sinopharm a partir de lo establecido en la ley 27.573/2020 (sobre vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra Covid-19), sancionada a fines de octubre.

En el caso de la vacuna Sputnik V, el sábado por la noche partió a Moscú la asesora presidencial Cecilia Nicolini, quien en los próximos días analizará con las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) los contratiempos que surgieron en las últimas semanas y que afectaron el suministro de dosis hacia la Argentina.

Vizzotti sostuvo que la aprobación para el uso de emergencia de Sinopharm de China se encontraba "en la última instancia", ya que la Anmat recibió "la información del ensayo de fase 3, de análisis interino, como para todas las vacunas". Además, la funcionaria detalló que el organismo de contralor "realizó consultas puntuales y han sido respondidas", un proceso que en el caso de Sinopharm se vio favorecido porque el laboratorio estatal chino realizó estudios de fase 3 simultáneamente en varias partes del mundo (Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bahrein, Serbia, Perú, Pakistán, Marruecos), pero también en la Argentina.

En el país, los ensayos se realizaron sobre una población testigo de 3.008 voluntarios que participaron de un "estudio aleatorizado" (reciben al azar vacuna o placebo) a partir de la asociación del grupo farmacéutico chino con la red Vacunar y la Fundación Huésped. El desarrollo de Sinopharm tiene una particularidad que puede ser considerada una ventaja logística: no requiere una refrigeración menor a 0 grados. El responsable de los ensayos de Sinopharm en la Argentina, el infectólogo Pedro Cahn, sostuvo que la vacuna “es extremadamente segura" y que en los ensayos no han registrado "eventos adversos serios relacionados a la vacuna".

La llegada de este millón de dosis de Sinopharm podría ser el primer lote de una serie de nuevas compras, aseguraron a Télam fuentes que siguen en detalle la negociación. En ese sentido, el grupo farmacéutico que desarrolló el fármaco, China National Pharmaceutical Group, ya avisó que a partir de marzo estará listo para suministrar periódicamente cantidades significativas, bastante por encima del millón. El acuerdo para la llegada de este millón de dosis a la Argentina se gestó, entre otras razones, luego de que la compañía farmacéutica con sede central en Beijing aceptara bajar el precio de cada unidad, de 30 a 20 dólares, como adelantó hace dos semanas el presidente Alberto Fernández.

Otra de las particularidades de la vacuna de origen chino es que está basada en el propio virus inactivado de la Covid-19 (la versión muerta del germen que causa la enfermedad) y no utiliza vectores adenovirales (virus que al no poseer el gen que lo reproduce puede transportar material genético de otro virus). Además, el desarrollo de Sinopharm tiene una particularidad que puede ser considerada una ventaja logística: no requiere una refrigeración menor a 0 grados centígrados y se puede mantener con temperaturas de entre 2 y 8 grados, que puede suministrar una heladera común, según se informó.