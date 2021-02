Carla Vizzotti dio positivo de Covid y deberá aislarse también Cafiero: la cadena de contactos estrechos

Después de recibir las 904 mil dosis de la vacuna Sinopharm, Carla Vizzotti se hisopó por protocolo para poder asistir a la ceremonia de inauguración de sesiones ordinarias que tendrá lugar el lunes en el Congreso y dio positivo. La flamante Ministra de Salud se aisló y cumplirá con el protocolo establecido.

Fue la propia Vizzotti quien confirmó la información en Twitter. "Quiero contarles que me realicé un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo primero de marzo y me informaron el resultado positivo. Por lo tanto, voy a estar aislada en los próximos días, siguiendo con el protocolo establecido", precisó la ministra, al tiempo que reforzó: "La pandemia no pasó, sigamos cumpliendo con las pautas de cuidado".

En principio, quien además deberá permanecer aislado es Santiago Cafiero, quien en la noche del jueves acompañó a la funcionaria al aeropuerto internacional de Ezeiza para recibir las vacunas. "Santiago ya tuvo Covid y fue asintomático, pero es lo que establece el protocolo", confiaron a BigBang.

El hisopado de Vizzotti se dio en el marco de un operativo general organizado por la Secretaría de Presidencia para asegurar que todos los que asistan a la ceremonia de apertura de sesiones en el Congreso para acompañar al presidente Alberto Fernández en su segundo discurso estén "libres de Covid".

Entre los ministros testeados se encuentra Elizabeth Gómez Alcorta (quien ya transitó la enfermedad el año pasado), la ministra de Justicia, Marcela Losardo; Claudio Moroni, de Transporte; Felipe Solá, Canciller (quien además estuvo anoche junto a Vizzotti y Cafiero en Ezeiza); la presidenta de Radio Nacional y TV Pública, Rosario Lufrano; el titular de la cartera de Vivienda, Jorge Ferraresi; el de Cultura, Tristán Bauer; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.