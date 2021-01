Carla Vizzotti, la funcionaria que funciona: los celos de Ginés y el recambio en el Gabinete

En los últimos días, Carla Vizzotti fue sometida a un duro escarnio mediático y político después de que se tergiversaran sus dichos en una entrevista al diario Página 12 en la que habló de las posibles estrategias de vacunación que se analizan en el mundo -no sólo en la Argentina-. Pese a que fue clara en su explicación e incluso aclaró en la misma nota que la opción de la demora de una segunda dosis no aplicaba para la Sputnik V por su composición química, fueron muchos los medios que se hicieron eco del "error" de la secretaria de Acceso a la Salud después de que Ginés González García la "desmintiera" de forma pública y más de una fuente en "off" de Casa Rosada aprovechara la movida para pasarle factura a una de las pocas funcionarias cuyo desempeño no se encontró, ni se encuentra bajo la lupa.

No hubo revelaciones de "charlas privadas", ni tampoco se cortó sola; como se apresuraron a filtrar algunas fuentes de la cartera sanitaria. El problema de Vizzotti, de acuerdo a la mesa chica del Gobierno, es que nadie cuestiona su desempeño. "Puede decirse que es una funcionara que funciona", reconocen con ironía desde la cartera de Salud. El rol protagónico que la secretaria se vio obligada a desplegar durante la administración de la pandemia fue consensuado: de marcado perfil bajo, Vizzotti se cargó el "día a día" al hombro y se convirtió en la cara visible de la gestión, algo que despertó más de un recelo en el gabinete. O, para ser más directos, en el Ministerio de Salud.

En agosto del año pasado, cuando el Frente de Todos dio el batacazo y se consagró en las PASO con más del 47 por ciento de los votos, Alberto Fernández comenzó a cincelar con mayor velocidad la composición de su gabinete. En la mente del ahora presidente no había dudas: quería que fuera González García quien asumiera la conducción de la cartera sanitaria, que volvería en diciembre a recuperar su estatus ministerial. Pero el ex ministro de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner no estaba tan convencido. "Ya estoy grande, Alberto", le respondió con honestidad.

No conforme con la respuesta, Fernández siguió con la campaña y lo volvió a tantear en más de una oportunidad. Finalmente, logró la aceptación del ministro, quien puso una condición: quería que su segunda fuera Vizzotti (a quien conocía desde hacía más de diez años) y que fuera ella quien asumiera el desgaste del día a día de la gestión. Ginés, por su parte, sería el "rostro visible" de la cartera y, tras el acuerdo, juró junto al resto de Gabinete el 10 de diciembre en el Museo del Bicentenario de La Rosada.

Si bien la mayoría de los argentinos conoció su cara y su nombre después del inicio de la Pandemia, Vizzotti tiene una basta e intachable trayectoria en la administración pública. Médica infectóloga, especializada en enfermedades inmunoprevenibles, comenzó en 2007 a trabajar en la dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio cuando Ginés todavía era ministro. De marcado perfil técnico, Vizzotti sobrevivió a la partida de su padrino político -quien fue designado por Cristina Kirchner como embajador en Chile- y continuó nueve años más en la función pública.

De hecho, estuvo a cargo del programa Nacional de Inmunización durante la pandemia de Gripe A del 2009 y amplió el calendario de vacunación, que en su gestión alcanzó las 19 vacunas gratuitas y obligatorias. "Fui una funcionaria técnica. Jamás tuve una bajada de línea de ninguno de los cinco ministros con los que trabajé", aseguró Vizzotti en diciembre del 2016, después de que el por entonces ministro de Salud de Mauricio Macri, Jorge Lemus, la apartara de su cargo en la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. No fue la grieta lo que determinó su salida, sino el avance del ajuste de la gestión anterior, que culminó con la disolución del ministerio.

La presidente de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología recibió después de las elecciones el llamado de González García. Volvía así después de casi cuatro años a la gestión pública y hasta le agradeció al Ministro, su padrino político, la convocatoria por Twitter: "Tan contenta de estar en este Gabinete con Ginés como ministro". Pero la llegada de la pandemia dejó en jaque el acuerdo que el propio Ministro había planteado: Vizzotti pasó a tener mucha visibilidad en los medios, las encuestas advirtieron que se trataba de una de las funcionarias con mayor proyección electoral y tanto en el Gobierno, como en la oposición, su nombre comenzó a ser sinónimo de "gestión"; una cucarda muy codiciada en el Gabinete de Fernández.

La llegada del Covid-19 al país "caldeó" la relación del presidente con el Ministro. Fueron muchos los que le espetaron en privado la falta de anticipación a la llegada del virus al país, algo que luego reconoció en varias entrevistas que creía que no iba a suceder -tal como pasó con la anterior pandemia del SARS-. Alberto lo bancó. Luego llegaron los cruces por la información sobre las negociaciones por las vacunas que ambos confirmaban en los medios y el ministro llegó incluso a desmentir y desautorizar la palabra del presidente. Alberto volvió a bancarlo.

Por ese entonces, en Casa Rosada ya confirmaban el malestar con el ministro; aunque advertían que su continuidad en la cartera no estaba en duda. Mientras tanto, Vizzotti continuaba con la administración de la pandemia y comenzaba con mucha reticencia a dar entrevistas a los medios. "Carla es clara y tiene un nivel de conocimiento técnico insuperable", destacaban quienes le pedían desde el Gobierno que "ordenara" un poco la campaña de desinformación que muchos medios, periodistas y políticos llevaban adelante. Era el momento de la conductora tomando dióxido de cloro en vivo y se necesitaba una voz autorizada.

Aunque no se siente cómoda en el terreno de los medios, Vizzotti sorteó las olas con cintura. Y así, mientras se tenía que hacer tiempo para explicar por qué el consumo de dióxido de cloro era peligroso y debía soportar los misóginos ataques de Jorge Lanata, la funcionaria avanzaba en las negociaciones con los principales laboratorios del mundo para que el país pudiera acceder a la mayor cantidad de dosis lo más rápido posible, seguía el día a día de la gestión y acompañaba, además, la evolución del por entonces proyecto de ley que Vilma Ibarra cincelaba para coronar el año con la legalización del aborto.

"Ginés era el que no le permitía salir mucho en los medios", reconocen desde el Gobierno. "Está un poco celoso de la atención que recibe Carla", suman. En efecto, mientras limaba asperezas con el presidente, era Vizzotti quien encabezaba cada conferencia de prensa sanitaria, quien viajó a Rusia por pedido del propio Alberto para supervisar el acuerdo por la Sputnik V y quien regresó al país con las primeras 300 mil dosis con las que se comenzó la campaña de vacunación más compleja e importante de la historia del país.

Ese mismo día, BigBang anticipó algunos de los cambios de Gabinete que estaban en carpeta. Después de dos meses de demostrar su cintura para asumir la conducción del Ministerio, altas fuentes de la mesa chica del presidente confirmaron a este medio que "la era Ginés" había llegado a su fin y que Vizzotti ocuparía su lugar. La renovación iba a llegar una vez culminada la campaña de vacunación nacional que, en diciembre, esperaban para el mes de junio. Pero los tiempos podrían acelerarse después del último "episodio mediático".

Las declaraciones de Vizzotti de la semana pasada fueron utilizadas para intentar desacreditar a la funcionaria, pese a que había sido clara en su explicación. Desde el Gobierno se había decidido que fuera ella quien se encargara de poner paños fríos y, lo más importante, aclarar las Fake News que se desprendieron de esa entrevista. Pero fue Ginés, de acuerdo a las fuentes oficiales, quien se lo impidió; dañando más al Gobierno que a la propia Vizzotti.