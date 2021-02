Carla Vizzotti negó la existencia de un vacunatorio VIP y anticipó el nuevo plan "monitoreo" de dosis

Un día después de su jura en la residencia de Olivos, Carla Vizzotti anticipó algunas de las medidas y cambios que le presentará mañana al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con quien mantendrá un encuentro clave en Casa Rosada luego del escándalo de la vacunación paralela que le costó el puesto al saliente funcionario, Ginés González García. "Estamos trabajando en un nuevo sistema de monitoreo para ver el recorrido de todas las dosis que llegan al país. Fue un episodio aislado, no hubo un vacunatorio VIP. La confianza en la campaña no se perdió", reforzó la flamante ministra.

"Son sensaciones encontradas", respondió la ministra, al ser consultada por su designación al frente de la cartera sanitaria. "Fue una situación puntual que generó todo esto que estamos viviendo y que no puede de ninguna manera empañar la trayectoria de Ginés, no solamente en la gestión de la pandemia, sino en toda su historia sanitaria. Lo acompañamos en el equipo. La decisión del presidente, en reconocimiento también de la gestión de Ginés, fue que continúe el mismo proyecto y la misma mirada; focalizando y reafirmando la importancia que tiene la centralidad como autoridad absoluta la campaña de vacunación y volver al cauce de lo que significa seguir trabajando con las jurisdicciones para minimizar el impacto de la pandemia".

Vizzotti alertó que siente "la inmensa responsabilidad" del cargo y aprovechó para agradecerle a Alberto Fernández y al ex ministro. "El agradecimiento es a los dos. A Ginés por haberme dado la oportunidad y al presidente por esta nueva responsabilidad que me da", sumó, en declaraciones con Radio 10.

Las declaraciones de Horacio Verbitsky caldearon la agenda política del viernes, día en el que Vizzotti estuvo junto a Ginés desde temprano y vio la evolución cada vez más tensa del conflicto. "Nosotros estuvimos todo el día desde la mañana en el Consejo Federal de Salud y luego en el Consejo Económico y Social. Mantuvimos reuniones de equipo. La verdad es que Ginés lo expresa en su carta de renuncia: fue una situación puntual, derivada al Hospital Posadas, que se generó esta ida al Ministerio de Salud. Él asumió la responsabilidad y rápidamente nos pusimos a pensar en cómo continuar".

El foco inicial de la gestión de Vizzotti tendrá como eje la recuperación de la confianza de la población. "Es un número de personas reducido", aclaró en alusión a los diez funcionarios que se vacunaron a través de las partidas del Ministerio, al tiempo que reconoció: "Lo ha manifestado el presidente. En este contexto de escasez de vacunas, hay que avanzar con la vacunación de aquellos que tienen más riesgo de enfermar y morir. Hay que contemplar las situaciones puntuales en relación a la exposición y al riesgo, pero a través de circuitos más transparentes en ese sentido".

No estoy vacunada"

"De ninguna manera funcionaba un vacunatorio VIP en el Ministerio. Esta situación fue realmente puntual. Yo estaba en Paraná delineando la estrategia de vacunación e inaugurando un laboratorio con Ginés. Fue una situación muy puntual en la que en vez de derivarlos al Posadas, los mandaron al Ministerio. De ninguna manera hay un vacunatorio, sino que se trató de una situación puntual y excepcional. En relación con el Posadas, es un hospital nacional que recibe dosis del Ministerio y se complementa también con la provincia (de Buenos Aires). En esta instancia fue para cumplir con los pasos de la campaña de vacunación que empezó con el personal de salud y los turnos que se dan de la provincia y del Estado nacional".

En un principio se especuló con que las tres mil dosis a disposición del Ministerio de Salud eran para inocular a los trabajadores que dependen de la órbita nacional del ministerio, pero que trabajan en territorio para llevar adelante la campaña de vacunación: los choferes que transportan las dosis, el personal sanitario que se traslada a las distintas provincias para reforzar el personal, etc. Vizzotti aclaró: "No fueron dosis para uso discrecional del Ministerio, sino que era el faltante de vacunas necesario para terminar de inocular a todo el personal del Posadas. Hasta el momento se enviaron más de cinco mil dosis que fueron aplicadas como en todos los hospitales, la diferencia es que fueron entregadas por el Ministerio, como sucede por ejemplo con la Universidad de Buenos Aires".

"Es una información falsa y es muy importante aclararlo porque si bien no minimiza la seriedad de la situación puntual, de ninguna manera es una situación habitual, ni hay un vacunatorio paralelo, ni se están reservando dosis para una estrategia privilegiada", destacó, al tiempo que reconoció: "No estoy vacunada".

Otro de los debates que se instaló tras el comienzo de la campaña de vacunación a nivel nacional fue si los funcionarios que están también en la primera línea de territorio debían o no ser considerados "personal esencial" durante la administración de la pandemia. "Fue una discusión que se dio tanto en el Gobierno, como en las discusiones técnicas. Hay una recomendación antigripal todos los años y en esta vacunación tan particular, hay un área denominada 'personal estratégico' que incluye a las personas tomadoras de decisiones. Esto quiere decir que la indicación es también para aquellos funcionarios cuyo trabajo es clave para el funcionamiento del Estado, aunque no tenga condiciones de riesgo o sea mayor de 60 años".

"Si alguna persona que cumple un rol fundamental tiene que estar aislado entre diez y catorce días, por más que el desarrollo de la enfermedad sea leve, tiene un impacto en el funcionamiento del Estado. Eso se planificó desde un principio y la discusión fue: cuándo es el mejor momento y en este contexto de tanta sensibilidad cómo organizar esa vacunación. Eso se dio apenas llegaron las primeras dosis, cuando había una cantidad de noticias falsas que impactaban en la confianza de la sociedad en la vacuna, y algunos políticos de primera línea decidieron vacunarse para generar confianza. En ese momento, la discusión era si seguíamos vacunándonos los diferentes funcionarios estratégicos y decidimos que lo mejor era hacerlo cuando tuviéramos un stock más importante de vacunas para que no pudiera considerarse como un privilegio", sumó.

Vizzotti mantendrá mañana un encuentro con Santiago Cafiero en Casa Rosada. "Vamos a presentarle un plan, que tiene dos vertientes. Por un lado el monitoreo y la transparencia de la campaña de vacunación. Nosotros tenemos ya un sistema de trazabilidad de las vacunas desde que ingresan al país, hasta que se aplican. En ese sentido es crear la comisión de monitoreo para poder informar y la otra es nuestra comisión nacional de inmunizaciones, que tiene más de veinte años, con la que trabajemos el tema de las prioridades (por el personal estratégico) y que todo sea mucho más claro".

"Hay una resolución ministerial que se publicó el 29 de diciembre con el plan de vacunación donde se detalla que el Estado nacional recibe el 100 por ciento de las vacunas, con las jeringas, los descartadores y los carnets. Luego, los distribuye entre las jurisdicciones, que son las responsables de implementar la política de vacunación. Cuando llegan las vacunas, se distribuyen proporcionalmente bajo los ejes de población objetiva, población general y siempre para todas las vacunas el Ministerio de Salud tiene un stock estratégico por si hay un brote o un accidente con dosis en algún municipio. Además, son para los ministerios y hospitales nacionales", precisó.

Vizzotti resaltó además que si bien existe una recomendación nacional en torno al criterio de vacunación, pero que en última instancia depende de las autoridades municipales. Consultada sobre la vacunación de los intendentes opositores Ezequiel Galli y Gustavo Posse, la ministra aclaró: "Eso ya es una opinión personal y la discusión es cuándo. Los intendentes son personal estratégico. Si un intendente está diez días aislado, tiene un impacto en el funcionamiento del municipio. La discusión es cuándo y para qué. Me parece que esto excede el oficialismo o la oposición. La discusión en esta instancia, en la que el mundo no tiene un stock suficiente de vacunas, tiene que ver con si esa vacunación genera confianza, por ejemplo, o lo podés tomar como un privilegio. En este punto la discusión es cuándo es el momento para que se vacune este tipo de población".