Carlos Menem cumple 90 años y fue internado otra vez por una recaída a dos días de recibir el alta

El ex presidente Carlos Menem fue internado anoche nuevamente a tres días de haber recibido el alta médica tras dos semanas internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral severa. Menem cumple hoy 90 años, y aunque no trascendieron los detalles sobre su cuadro actual, la internación sería producto de una recaída.

Menem fue internado nuevamente anoche. Por ahora no hubo un parte oficial, aunque de acuerdo a la información publicada por la agencia Télam, el ex presidente habría sufrido una recaída y los médicos no descartan que se trate de una “reaparición del problema anterior o una secuela o efecto colateral”. A mediados de junio, Carlos Menem había sido internado por un cuadro de neumonía bilateral severa, y hasta fue sometido a hisopados para descartar el contagio de coronavirus.

Además, hay que tener en cuenta la avanzada edad del ex presidente argentino entre 1989 y 1999 y actual senador nacional por La Rioja. De hecho, hoy Menem cumple 90 años, aunque desde hace tiempo su salud se encuentra deteriorada. Sin ir más lejos, en las últimas sesiones presenciales en el Senado requirió asistencia para acercarse a su banca.

Durante las dos semanas en que permaneció internado hubo varios días en que estuvo en la unidad de terapia intensiva, aunque luego fue trasladado a una habitación común. En los primeros días de la internación, cuando el cuadro aún era grave, su hija Zulemita Menem pidió rezar para que mejore su salud.

Además, otro aspecto clave es que el ex presidente padece diabetes, según informó uno de sus médicos, Luis De la Fuente, quien indicó que esa fue la razón por la que se complicó su estado de salud durante la internación. “Respondió rápidamente a los medicamentos y por eso se le dio el alta”, precisó.

Menem, senador por La Rioja desde hace más de una década, se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires desde antes de que se decretara la cuarentena por la pandemia de coronavirus. De hecho, participó de varias sesiones en el Senado, aunque de forma virtual, desde su hogar en el barrio porteño de Belgrano, y no de forma presencial en el recinto.