Carlos Stornelli se presentó a declarar por el caso D'Alessio: las 8 imputaciones por las que debe responder

Exactamente 184 días después de haber sido declarado en rebeldía, el fiscal federal Carlos Stornelli se presentó a declarar ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla en el marco de la causa donde está imputado por formar parte de una red de espionaje paraestatal, extorsiones a empresarios y presiones a dirigentes políticos y abogados. Deberá responder por al menos ocho delitos y si acepta responder preguntas la indagatoria podría extenderse más de 12 horas.

Stornelli arribó al juzgado de la calle Buenos Aires al 100 acompañado por su abogada, Raquel Pérez Iglesias, quien fue designada días atrás y a quien Ramos Padilla aceptó como defensora hace días, luego de varios cambios en la defensa del fiscal federal, que intentó designar como abogado a Martín Cerolini, pero fue rechazado por el magistrado de Dolores debido a que existían “intereses contrapuestos”.

Semanas atrás Stornelli anunció que asistiría a la indagatoria ante Ramos Padilla por el caso D’Alessio, el entramado de espionaje ilegal, extorsiones y coacciones a empresarios, abogados y periodistas que salió a la luz por la denuncia del empresario Pedro Etchebest presentada en febrero pasado en el juzgado de Dolores, que relató haber sido extorsionado por el falso abogado Marcelo D’Alessio para no ser involucrado por Stornelli en la causa de los cuadernos.

LOS OCHO DELITOS POR LOS QUE DEBE RESPONDER

Si tal como anticipó el fiscal en las últimas horas acepta responder ante las preguntas de Ramos Padilla, la declaración indagatoria podría extenderse más de 24 horas, según adelantaron a BigBang fuentes judiciales. Stornelli debe rendir cuentas por al menos ocho delitos que le imputa el juez de Dolores, entre los que se encuentran la extorsión a Etchebest, la reclamación de “investigaciones paralelas a causas judiciales”, operaciones de espionaje y cámaras ocultas.

LA DENUNCIA DE ETCHEBEST

Stornelli está acusado de haber participado de las maniobras de extorsión al empresario agropecuario Etchebest, a quien D’Alessio le exigió U$S 300 mil dólares para no ser involucrado por el fiscal federal en el caso de los cuadernos. En la causa el fiscal de Comodoro Py está señalado por realizar “maniobras de espionaje ilegal que guardaban relación con las investigaciones judiciales a su cargo y con su actuación como fiscal federal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Corrección N° 4”.

Entre otros aspectos, Ramos Padilla señaló a Stornelli por formar parte de “diversos planes delictivos”. La segunda imputación es por “reclamar y ordenar investigaciones paralelas a las causas judiciales, no autorizadas por ley, a D’Alessio”. En una resolución publicada por BigBang meses atrás Ramos Padilla señalaba que Stornelli no podía desconocer la “ilegalidad” de sus actos y que las tareas de espionaje se realizaban mediante la “coacción, la intimidación, extorsiones o puestas en emergencia”.

Otra de las imputaciones está vinculada al pedido de “operaciones de espionaje” mediante filmaciones con cámaras ocultas a abogados que “lo molestaban”, de las que además de D’Alessio formaron parte los ex espías de la AFI Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, ambos ex comisarios de la Bonaerense. Una de las cámaras ocultas fue al ex gerente de la petrolera venezolana PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat. Ramos Padilla cree que cada paso de esa operación era notificado al propio Stornelli.

CÁMARAS OCULTAS

Otro de los delitos que Ramos Padilla le imputa a Stornelli es el pedido de realización de cámaras ocultas al abogado José Manuel Ubeira, defensor de uno de los investigados en la causa de los cuadernos, Oscar Thomas. La filmación buscaba ser utilizada en contra del letrado, que casualmente tenía un buen vínculo con el fiscal imputado.

EL ESPIONAJE AL EX DE SU PAREJA

Pero además, el D’AlessioGate incluyó un hecho más que llamativo: maniobras de espionaje a un piloto peruano de United Express, Jorge Castañón, quien resultó ser el ex marido de Florencia Antonini Modet, actual pareja de Stornelli. En un mensaje hallado en el celular de D’Alessio, el falso abogado le propuso al fiscal: ““Le pondría algo en la valija y ahí se deja de joder. Lo bloquea allá acá o donde vos quieras”.

ABOGADOS ESPIADOS

Además del caso de espionaje y cámaras ocultas a Ubeira, otra de las imputaciones por las que debe responder Stornelli es por ordenar el espionaje a Jaiver Landaburu, un reconocido abogado en los pasillos de Comodoro Py, socio del estudio Landaburu, Feder, Carrió, Mayer & Rosental, que entre otros clientes tiene a Mauricio Macri y su primo Ángelo Calcaterra.

La última de las imputaciones es por omitir una denuncia por intimidación luego del relato que hizo ante su fiscalía Pablo Barreiro, quien el 8 de octubre relató que D’Alessio, junto a otras dos personas, lo intimidaron y lo amenazaron asegurando que tenían información sobre él que lo vinculaba a la causa cuadernos y que debía “contratar” sus servicios para evitar ir a la cárcel.