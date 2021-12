Carolina Losada (de nuevo) con Covid: la lista de contactos estrechos por no haber cumplido con el aislamiento

Carolina Losada contrajo Covid-19 por segunda vez en siete meses. La senadora nacional confirmó la información a través de un escueto mensaje en la red social Twitter, luego de haber participado de dos importantes actividades que aglomeraron a muchos dirigentes de Juntos por el Cambio que ahora deberán aislarse de forma preventiva.

"Quiero contarles que ante un pequeño malestar en la garganta el día sábado por la tarde y disfonía, me realicé un test Covid y me dio positivo", confirmó la legisladora nacional, quien recibió duras críticas por no haber suspendido las dos actividades que tenía programadas el día que comenzó a sentir los síntomas.

Ese sábado, Losada mantuvo un encuentro con dirigentes de su partido y productores en Villa Cañás, en el que recorrió las zonas afectadas por una fuerte tormenta que azotó el pueblo natal de Mirtha Legrand. Luego, participó del encuentro de fin de año de Juntos por el Cambio en Santa Fe.

"Hoy nos reunimos todas las fuerzas que componen (Sic) para hacer un balance del año y planificar el trabajo del año entrante. Ahora que estamos acá, finalmente las voces de todos los santafesinos van a ser escuchadas y las cosas van a comenzar a cambiar", aseguró desde su cuenta de Twitter.

La cadena de contactos estrechos tras el positivo de Covid-19 de Carolina Losada

De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, al momento hay al menos ocho funcionarios que deberán aislarse de forma preventiva por haber acompañado a Losada. Entre ellos se encuentran el diputado provincial Julián Galdeano; la concejala Anita Martínez; el concejal Martín Rosúa; la diputada nacional Germana Figueroa Casas; el diputado provincial Alejandro Boscarol; la concejala de Rosario, Daniela León; el concejal de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo y el vicepresidente provincial del PRO, Germán Pugnaloni.

El video de Carolina Losada sin barbijo durante el último acto que realizó antes de dar positivo de Covid