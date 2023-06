Carrió apuntó contra Macri tras su ruptura con Juntos por el Cambio: "Quiere un ajuste brutal"

La precandidata presidencial y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, volvió a criticar al ex presidente Mauricio Macri al afirmar que "quiere un ajuste brutal" en el que "va a caer toda la clase media". Además, "Lilita" apuntó contra el fundador del PRO por haber "perdido la identidad" como uno de los referentes de Juntos por el Cambio (JxC). "Ahora me parece que quiere un ajuste tan brutal que yo no estoy dispuesta. ¿Y saben por qué? Porque va a caer toda la clase media argentina. El que no vivió y no fue de clase media, no sabe lo que es la clase media. Y él nació rico", afirmó en diálogo con Radio Universidad Nacional del Litoral.

La miembro de la Cámara de Diputados resaltó que "no está dispuesta a destruir a las clases medias" a través "de un ajuste brutal" ni de una "violencia desencadenada del Estado", como dice que plantea el ex mandatario. "Ninguna de las dos. La gente quiere la paz", remarcó y también cuestionó el rol que tiene Macri al interior de JxC como líder del sector del PRO denominado "los halcones", que encabeza junto a la precandidata presidencial Patricia Bullrich. "Dos tercios de JxC, toda la CC, la mayor parte del radicalismo y casi la mitad del PRO, seguimos manteniendo la identidad. Quizás la haya perdido Mauricio", señaló.

La ex diputada se refirió a las amenazas de ruptura que rondaron en la coalición desde la semana pasada, provocadas por el posible arribo del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, una iniciativa propuesta por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y compartida por casi la totalidad de JxC, a excepción del grupo de Bullrich y Macri. "Cuando sos líder de un partido vos tenés que consolidarlo porque, si no, lo partís. A muchos expresidentes los vi dividir a su propio partido porque si él no gana no quiere que los otros ganen. Yo estoy en contra de eso", explicó.

Además, Carrió recordó que "ni lo saludaba" a Macri antes de crear Cambiemos en 2015, un espacio que "es mentira" que haya sido fundado por él. "Yo nunca me senté en la mesa del padre, ¿está claro? Hay mesas de determinados empresarios a las que no me siento. Hice un sincericidio ¿Vos sos hijo de un mafioso?", subrayó, y agregó que no le contestó el teléfono "durante cinco meses hasta que un día de enero acepté tomar un café".

Carrió presentó a sus candidatos en Santa Fe y criticó a Losada

La líder de la Coalición Cívica oficializó la ruptura con Juntos por el Cambio y presentó a la fórmula por la gobernación de Santa Fe de su espacio, Esteban Maradona y Gabriela Andrea Vecchio, con fuertes críticas a Carolina Losada, la respaldada por Macri. "Carolina no conoce Santa Fe y convalidó lo que advertí que iba a pasar en Santa Fe. No se puede denunciar dentro de la interna. Si podés, te va", señaló Carrió.

Días atrás, Losada había afirmado que Pullaro era una persona "oscura". También lo cuestionó por su rol como ministro de Seguridad de la provincia durante la gestión de Miguel Lifschitz, y apuntó: “Hay audios que los comprometen, donde aparecen acomodando a policías que luego terminaron presos por narcotráfico”.

Tras esas críticas de la senadora radical, Carrió señaló que le propuso "armar algo más serio y no quiso". “Lo que están prometiendo los precandidatos y las precandidatas no lo van hacer, ni siquiera lo pueden hacer porque ni siquiera conocen”, enfatizó la ex diputada nacional. Durante la presentación de los candidatos, Carrió lamentó que en la provincia “el silencio frente al narcotráfico es enorme”.