¿Carrió candidata? Lilita enfureció y amenazó con presentarse "aunque no saque votos"

Luego de que se filtrara un video donde la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, amenaza con golpear al jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Felipe Miguel, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fiel a su estilo, salió a buscar apaciguar las cosas con combustible, lo que terminó alimentando más el fuego.

"Yo no comparto que se anticipen tanto las candidaturas, no entiendo cómo es posible que haya tantos candidatos con la enorme responsabilidad que se nos viene encima, porque vamos a encontrar un país devastado", precisó Carrió en las declaraciones que brindó en Radio Mitre, aunque luego de garantizar que "la unidad va a estar garantizada", aseguró que "en Juntos por el Cambio hay muchísima gente honesta, pero también hay corruptos".

"Yo tengo dos puntos centrales: que sean republicanos y la honestidad en el financiamiento de la campaña, porque yo no quiero tener un gobierno donde me gobierna (Daniel) Angelici o donde me condicionen los laboratorios porque aportan a las campañas electorales", denunció Lilita. "Esa es mi lucha por abajo ahora, para tratar de establecer candidaturas cuya garantía sea la capacidad y la honestidad. Y eso no es fácil", confirmó. "Yo tengo mucho tiempo para decidir, incluso si no saco votos. Si no nos garantizan una lista honesta, iremos con mi candidatura", prometió Carrió, quien agregó que ella ya no es una persona expuesta y tiene todas sus causas cerradas.

"Si me joroban voy a volver a vivir a Buenos Aires para ser candidata a senadora y diputada en dos años, y a recuperar los votos que generosamente presté para que haya una unión en Juntos por el Cambio", disparó Carrió. "Aunque sea un 2% quiero saber qué porcentaje de la Nación quiere la decencia en serio. No se trata de ganar o perder, quiero saber cuánto somos y cuánto de hipocresía hay", reflexionó.

La pelea entre Bullrich y Miguel también tuvo espacio para las reflexiones de la líder de la CC: "Creo que Patricia debe parar en función del conjunto. Es muy buena persona pero no sabe hacerlo", reconoció la exdiputada nacional, quien agregó que la presidenta del PRO "tiene formas más masculinas" y "es muy dura", pero que debe "bajar los niveles de la contienda".

La posibilidad de que se cancelen las PASO también se coló en las preguntas que le hicieron a Carrió en el programa de Jorge Lanata, y ella aprovechó para explicar que, aunque se suspendan, "el Estado debe garantizar una interna abierta al menos a través de las boletas". Sobre esta disputa electoral, adelantó que se hará después de Semana Santa y que será "muy abierta y muy competitiva".

"Yo fui a la interna con (Mauricio) Macri, por supuesto que a mí me bajan los números, me suben, me hacen fraude", denunció en tono jocoso la chaqueña, aunque luego también se refirió al expresidente como "un jugador" al que quiere mucho, pero que mientras "su cabeza tiene que ver con el fútbol", la de ella está vinculada a "la filosofía humanista".