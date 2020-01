Carrió denuncia "por anticipado" a Frederic por pedir la revisión de la pericia del caso Nisman

Días después del quinto aniversario de la muerte de Alberto Nisman, la diputada Elisa “Lilita” Carrió anunció que presentará un pedido de juicio político contra la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, por mal desempeño de sus funciones públicas, por las declaraciones de la funcionaria donde aseguró que ordenaría una revisión técnica de la pericia de la Gendarmería que en 2017 aseguró que el fiscal había sido asesinado por dos personas.

Carrió apunta a la “injerencia” de la ministra de Seguridad por haber planteado la necesidad de una revisión técnica de la pericia que había provocado un amplio rechazo en el kirchnerismo cuando salió a la luz en 2017, y que se encuentra cuestionada, entre otras razones, porque se realizó en base a fotografías y videos, a diferencia de la autopsia realizada en 2015 por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.

La presentación será formalizada por los diputados que integran el bloque de la Coalición Cívica que lidera Carrió, quien a partir del próximo 1° de marzo renunciará a su banca como legisladora. El diputado Maximiliano Ferraro aseguró que la denuncia es por “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de su función”. Curiosamente, la ministra Frederic aún no ordenó ninguna medida concreta. Es decir: llamativamente sería una denuncia por anticipado.

En el documento, Carrió hace un detallado cuadro de situación sobre el caso. Recuerda los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y la muerte de Nisman. “La decisión tomada por Frederic y anunciada públicamente de ordenar a la Gendarmería volver a estudiar la muerte de Nisman en el corto plazo” es el principal argumento de la presentación.

POR QUÉ NO PROSPERARÁ

El pedido de juicio político, sin embargo, no tiene chances de prosperar: ocurre que para avanzar en un planteo de esas características se requieren dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados, una cifra muy difícil de conseguir para la oposición, sobre todo si se tiene en cuenta que el bloque del Frente de Todos tiene más de 120 diputados. Mucho más adverso es el cuadro para la oposición en el Senado, donde el oficialismo cuenta con mayoría propia.

Frederic había afirmado que habría una revisión: “Vamos a intervenir, pero no en este momento, vamos a dejar pasar un tiempito, primero tenemos que hacer modificaciones en la jefatura de la fuerza”. En la denuncia, y a pesar de que la Justicia aún no determinó cómo murió Nisman, Carrió afirma: “La Justicia tiene por probado con el grado de certeza que se exige para la instancia en la que se encuentra la investigación que Nisman fue asesinado entre el 17 y el 18 de enero de 2015”, y remarca que “el móvil del homicidio estaría directamente vinculado con la denuncia que realizara contra la ex presidenta, actual vicepresidenta, y demás funcionarios de su gobierno”.

El texto del pedido de juicio político lleva la firma de Carrió y de las diputadas Mariana Stilman, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Mariana Zuvic, Juan Manuel López y Ferraro, entre otros. Según Ferraro, el pedido de juicio político “es por los dichos de Frederic de revisar la pericia efectuada por Gendarmería”. “Creemos que es una clara injerencia contra el Poder Judicial para garantizar impunidad en un crimen de Estado como lo fue el del fiscal Nisman”.

Desde la Coalición Cívica expresaron que Frederic y el nuevo gobierno de Alberto Fernández están “empecinados” en “ensuciar la causa del fiscal y la figura de Nisman”.