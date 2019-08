Bomba | Carrió lo acusó de teñido y Durán Barba la calificó de "marginal" y, ¿poco republicana?

La relación entre el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba y la diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió no se encuentra en su mejor momento. Es que después de las PASO, en donde el oficialismo perdió por 15 puntos, ambos empezaron a mandarse críticas vía medios de comunicación. El último cruce directo entre ambos fue la noche del 11 de agosto cuando Lilita lo echó del VIP de Costa Salguero.

Esa noche, ante el apabullante resultado en las primarias, Lilita cargó contra el consultor ecuatoriano a quien acusó de mentirle al presidente Mauricio Macri con sus números que lo daban cerca de Alberto Fernández. Desde ese mismo día, Durán Barba empezó a alejarse del círculo íntimo de la campaña y hasta regresó a su país "por motivos familiares".

El primer round de la pelea

Hasta ahora, Carrió era la única que alentaba el cruce mediático contra el asesor de Macri. "El día que me lo presentaron en 2015, en Córdoba, me dijo: 'soy Durán Barba', y yo le dije: 'Usted salga de aquí', porque me parece un horror y más teñido. El otro día, cuando ingresé al salón (se refiere al búnker de Cambiemos), donde iba a venir el presidente y el presidente quería hablar conmigo; yo lo eché. Dije: 'Yo delante de este ecuatoriano no hablo. Delante de Duran Barba no hablo", afirmó Lilita en TN hace tres días.

Y añadió: "Voy a hacer lo que el Presidente quiera y en cuanto él quiera. Voy a continuar con mi estrategia por la República independientemente de lo que diga Duran Barba".

La respuesta de Durán Barba

El consultor esperó hasta hoy, cuando salió publicada su columna semanal en el diario Perfil, para responderle. Y fue directo al hueso. "Mientras los políticos republicanos aceptan que han perdido y deben trabajar para tratar de volver al poder en el futuro; en todos los países, al concluir los comicios, aparecen personajes marginales que alegan que hubo fraude”, remarcó Durán Barba el clara alusión a los dichos de Carrió sobre irregularidades en las últimas elecciones. ¿Se vendrá la respuesta de Lilita?