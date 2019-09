Carrió, ¿panqueque? Pidió la libertad para Julio De Vido, aunque lo definió como "el mayor ladrón de la Argentina"

La diputada Elisa Carrió reclamó la libertad del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, detenido desde 2017 en el marco de causas donde se investigan hechos de corrupción. La líder de la Coalición Cívica definió al ex funcionario y diputado sin fueros como “el mayor ladrón de la Argentina”, aunque reparó en que tiene 70 años y está enfermo. Además, pidió por “los derechos humanos de los militares” detenidos por crímenes de lesa humanidad.

Durante la presentación de su nuevo libro en la provincia de Misiones, Carrió remarcó que el ex ministro de Planificación investigado por hechos de corrupción y condenado en primera instancia por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública debe recuperar la libertad. El ex funcionario está detenido desde 2017, luego de que la Cámara de diputados le quitara los fueros.

Las declaraciones de Carrió fueron en el marco de un reclamo que la diputada plantea desde hace varios años en relación con los represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. “Los derechos humanos están para que las personas ancianas no mueran en las cárceles, también tienen que estar para los militares de 80 años que se están muriendo en las cárceles”, disparó.

“También quiero la libertad para (Julio) De Vido si es que está enfermo y porque tiene 70 años aunque sea el mayor ladrón de la Argentina y pese a que yo lo he perseguido”, disparó Carrió, ante el asombro de sus seguidores.

De hecho, no se trata de la primera ocasión en que la líder de la Coalición Cívica y una de las más cercanas a Macri plantea “revisar” condenas a personas mayores. En el caso de De Vido, además, se suma otro aspecto clave: más allá de la condena a 5 años y 8 meses por la Tragedia de Once, el ex ministro fue detenido con prisión preventiva.

Años atrás, en 2017, Carrió había planteado que “hay otros juicios que tienen que quedar (sentencias) firmes y hay una situación que tiene que ser aplicada a todos por respetar los derechos humanos. Es que después de determinada edad, tu prisión es domiciliaria”. Tras esa declaración, organismos de Derechos Humanos salieron a repudiar a la legisladora.

“Yo con De Vido tengo una persecución de más de 20 años”, lanzó la diputada, que sostuvo que el ex ministro de Planificación “cometió traición a la Patria por robar”.