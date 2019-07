La diputada oficialista y líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, volvió a disparar artillería pesada en plena campaña. Durante una entrevista televisiva sostuvo “a mucha gente le gustan los ladrones” e interpeló: “Si vos votás a un ladrón es porque te gusta ser ladrón”.

Carrió le apuntó de lleno a la fórmula Fernández-Fernández durante una entrevista con TN. La diputada analizó que la posibilidad de una victoria del Frente de Todos en las elecciones, y señaló: “A mucha gente le gustan los ladrones. Si llegaran al poder, robarían. Si vos votás a un ladrón es porque te gusta ser ladrón”.

Por otro lado, la líder de la Coalición Cívica volvió a respaldar la elección del presidente Mauricio Macri de sumar a Miguel Ángel Pichetto como candidato a vice en la fórmula de Juntos por el Cambio. “Es el vicepresidente perfecto”, sostuvo. “Ganamos seguro, siempre lo supe. Nunca participé de la ansiedad de nadie, no creo en las encuestas”, señaló, optimista.

De todos modos, Carrió reconoció que el gobierno debe resolver “cuestiones de hambre, pobreza y prosperidad económica”, y de inmediato indicó que se quiere “dedicar a la actividad privada social”. “Quiero hacer sociedades anónimas de mujeres que exporten, quiero dedicarme a generar prosperidad”. Aunque reconoció que existe una “deuda económica enorme, injustificable”, dijo que “también es cierto que se dedicó prácticamente el 60 por ciento del presupuesto al gasto social”.

Carrió dijo que mantiene encuentros reservados con el presidente Macri, que son "mucho más frecuentes de lo que la gente cree”. “No hay fotos, no hay nada. Ni los amigos de Macri ni mi gente saben de lo que hablo con él”, enfatizó la diputada desde el living de su casa. En este sentido, agregó que cuando el presidente le “esconde cosas” ella las saca a la luz.

“Como él no puede negarme, no lo hace. Hay cosas que no me gustan, sus amistades, cuando va Coti Nosiglia a conversar con él, yo sé todo”, disparó Carrió. En este sentido, remarcó: “Aparte se le nota en la cara porque los hombres cuando mienten son muy graciosos. Yo no me arrepiento de haberlo apoyado”.