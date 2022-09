Carrió se burló del atentado a Cristina: “Ahora se viene el ‘gordicidio’”

Mientras la causa por “asesinato grado de tentativa” sigue su investigación y tiene como detenidos a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, quienes atentaron contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se burló del ataque a la vicepresidenta.

Así como el oficialismo habla de “violencia política” y la oposición niega que eso exista, ya son varios los políticos de Juntos por el Cambio que no solo no declararon su condena al atentado o su solidaridad con la vicepresidenta, sino que ponen en duda la veracidad del ataque o, directamente, se burlan.

Como ya pasó con personajes como Martín Tetaz o Amalia Granata, ahora es Carrió quien eligió minimizar el intento de magnicidio. Durante un discurso en la Universidad Nacional del Nordeste, adonde fue a retirar una copia de su título de abogada, CArrió lanzó: “Ahora viene el 'gordicidio', que es la muerte de una gorda”.

Luego, dio su opinión sobre la banda acusada de planificar y realizar el atentado contra Fernández de Kirchner, que por ahora tiene dos detenidos en la causa. “Que haya una banda de vendedores de copos de azúcar es muy gracioso”, aseguró la líder de la Coalición Cívica.

Enseguida, la ex diputada aseguró sobre el ataque realizado por Sabag Montiel el jueves 1° de septiembre: “Ya pasó, gracias a Dios no pasó nada, la presidenta estaba en indefensión, ya pasó”. La amiga de Mauricio Macri no condenó el ataque a ex presidenta de manera pública en ningún momento.

En tanto, durante su discurso en la universidad, Carrió declaró a modo de broma: “El hecho existió; ahora, que haya una banda de vendedores de copos de azúcar es muy gracioso, porque si me atacan a mí, me matan por diabética, porque yo hubiera comprado los copos”.

Y luego dijo a modo de críticas al operativo de seguridad de la vicepresidencia, a cargo de un grupo de custodios, agentes de la Policía Federal y, por supuesto, a cargo del Ministerio de Seguridad, cuyo titular es Aníbal Fernández. “Es un país de papel, se dan cuenta, una banda que vende copos de azúcar”, finalizó.

Tras esos dichos, Carrió se reunió con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. En un tuit, Valdés afirmó: “Fortalecer Juntos por el Cambio y profundizar el trabajo en las propuestas de Gobierno fueron los puntos coincidentes que tuvimos con Carrió, con quien dialogamos en Casa de Gobierno”.