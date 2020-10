Carrió y sus apocalípticas definiciones: de su crítica a Cristina, al lapidario "Macri ya fue"

Es oficial: volvió Carrió. Después de sorprender a todos al respaldar la postulación para Procurador de Daniel Rafecas, la líder de la Coalición Cívica terminó de romper su alianza con Mauricio Macri, vaticinó el fin político del ex presidente y, de paso, apuntó contra distintos referentes del Frente de Todos.

En su paso por el ciclo Terapia de noticias, emitido por la señal LN+, la ex diputada analizó la carta que publicó Cristina Kirchner y aseguró que la vicepresidenta busca "derrocar" a Alberto Fernández. A continuación, las definiciones más fuertes de Carrió:

"Cristina quiere voltear a Alberto Fernández , lo ha vaciado de poder".

, lo ha vaciado de poder". "No soy amiga de Alberto Fernández , pero es mi presidente, lo votó la ciudadanía. Hay que fortalecerlo".

, pero es mi presidente, lo votó la ciudadanía. Hay que fortalecerlo". "Martín Guzmán no está negociando con el FMI, se ha comunicado dos o tres veces".

Consultada sobre el clima social a siete meses del inicio de la pandemia de Covid-19 en la Argentina, Carrió analizó: "Ya nadie cree nada. La cuestión de la desconfianza profunda tiene una raíz, tenemos una vicepresidenta que ha vaciado el poder del presidente de la República. No estamos en la etapa Chávez, estamos en una etapa Maduro. Para que la gente sepa, no hay precios".

"Ningún Kirchner soporta estar por debajo de nadie. A Cristina la convencieron de que era la 'Che' Guevara ".

la convencieron de que era la ". "Estamos cerca de jugar con las dictaduras".

"La Patagonia está tomada por los chinos".

Carrió insistió con que "hay que desalojar a los mapuches en Villa Mascardi" e interpeló a Axel Kicillof, por las tomas en la provincia de Buenos Aires y su comparación con los barrios privados: "Las tomas de Guernica son un negocio. Con sus dichos, Axel Kicillof está habilitando que entren a los countries".

"La vacuna contra el Covid es un negocio".

"Me hubiera gustado gobernar la provincia de Buenos Aires.

"Ahora que sé lo que es el Vaticano, ni lo piso. Es lo más alejado que hay del cristianismo".

En su análisis con respecto al futuro de Juntos por el Cambio, Carrió aseguró que quería "una mujer como presidenta", en alusión a la posible candidatura de María Eugenia Vidal. En tanto, terminó de romper su vínculo con el ex presidente: "Macri ya fue. Le paré dos golpes que querían hacerle. Estoy muy enojada con él y no tengo ganas de hablar con él porque me faltó el respeto; pero soy amiga de Juliana Awada".