Carrió y sus dos temores: "La venganza de ellos va a ser meterme presa; tengo arreglado mi velorio por si me matan"

La diputada Elisa Carrió le apuntó al kirchnerismo y habló de sus dos temores si en octubre se impone el Frente de Todos con la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Aseguró que la “venganza” será meterla presa y sostuvo que ya “arregló” su velorio por si es asesinada. Además volvió a apuntar contra el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba y defendió a María Eugenia Vidal: “El pueblo bonaerense la dejó sola”.

“La venganza es llevarme presa, porque ellos nunca toleraron que yo tenga estrategia”, disparó Carrió durante una entrevista en Todo Noticias. La diputada y líder de la Coalición Cívica volvió a defender al presidente Mauricio Macri y se mostró confiada en que en las elecciones de octubre Juntos por el Cambio dará vuelta el resultado adverso de las PASO, donde quedó 15 puntos por debajo del Frente de Todos.

Tengo arreglado mi velorio por si me matan".

Según Carrió, Fernández nunca toleró que ella tuviera tantos votos en la Capital Federal. “El lío que voy a armar en la cárcel va a ser muy divertido y a lo mejor tenga un don para prestar un servicio a las personas que están privadas de la libertad”, bromeó luego la diputada nacional.

Luego, continuó su “broma” con otro comentario: “Puedo ir o no a la cárcel, pero tengo arreglado mi velorio por si me matan”. “Tengo arreglado la cárcel, tengo que sacar una ley por el aire acondicionado. Tengo arreglado mi disfrute, todo. Lo que no me van a poder sacar es mi tranquilidad de consciencia ni mi universo interior ni a Dios”. Según Carrió, el “destino de la Argentina es maravilloso”.

Por otro lado, lamentó el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof le sacó más de 18 puntos de ventaja a Vidal, que busca su reelección. Según Carrió, los bonaerenses “dejaron sola” a la gobernadora. “Muchas veces el pueblo te deja sola. Yo siempre estuve y voy a estar al lado de Vidal”, insistió. A Carrió le pareció una “injusticia brutal” la derrota de Vidal porque “el milagro de la provincia es que ganó ella y no Aníbal Fernández”. “Mucha gente no sabe cuidar ni los valores que Dios le entrega para salvarlos”, agregó en clave religiosa.

Pero Carrió también hizo su propia catarsis. Le apuntó directo al asesor estrella de Macri, el ecuatoriano Durán Barba, y reveló que la noche de la elección le dijo al presidente, aún en el búnker de Costa Salguero, que no hablaría delante del consultor. Incluso, anoche dijo que Durán Barba no quiere que haga campaña para las elecciones generales, y arremetió: “Yo voy a hacer lo que el presidente quiera, cuando él quiera, el presidente quiere que esté en campaña pero Durán Barba no”.

Carrio: "A mí en 2007 Cristina me robó la presidencia".



¿Qué opinas? Te leemos en #CronicaAnunciada pic.twitter.com/NZivZZ0OB1 — Juan Amorín (@juan_amorin) August 23, 2019

Por otra parte, Carrió acusó a Cristina Kirchner de haberle "robado" la elección presidencial de 2007. Según la diputada, se "robaron boletas" y el resultado la beneficiaba a ella. "Cristina me robó la presidencia, está claro para todos. Se compraron fiscales, se robaron boletas, se anunció la victoria a las seis de la tarde y yo mantuve la paz", disparó Carrió. En esa elección, Cristina Kirchner se convirtió en presidenta con el 45,28 % de los votos en primera vuelta. Carrió quedó en segundo lugar, aunque más de veinte puntos abajo, con el 23,05 %. La diferencia fue de más de cuatro millones de votos.