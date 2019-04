Caso D'Alessio: la explosiva declaración del ex espía Barreiro salpica a Bullrich, Bonadio y la AFI

La indagatoria se extendió más de 16 horas y fue dividida en tres ocasiones. El último fin de semana de marzo, Hugo “Rolo” Barreiro prendió el ventilador tras permanecer dos días prófugo de la Justicia. El ex espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) está imputado en la causa por espionaje ilegal y extorsiones que tiene en su poder el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. A casi dos semanas de su declaración, el fiscal Juan Pablo Curi todavía no definió si acepta como arrepentido al hombre que, según pudo reconstruir BigBang, podría ser una pieza clave en el desarrollo del expediente.

“NO ANDO POR LA VIDA DICIENDO DÓNDE TRABAJO”

Barreiro fue espía de la ex SIDE y luego de la AFI entre 2002 y 2016. Conoció al falso abogado Marcelo D’Alessio en 2014, aunque el vínculo se hizo fluido en 2015, casi por casualidad: dijo que una de sus hijas era compañera de grado de la hija de D’Alessio. En la extensa indagatoria, a la que tuvo acceso este medio, Barreiro recordó que D’Alessio solía llegar a la escuela con camionetas que tenían luces “tipo Ministerio de Seguridad”.

Inclusive, recordó un diálogo en el que el falso abogado le dijo: “Yo sé dónde trabajas vos”. “Yo le dije - afirmó Barreiro - ‘ah, bueno. Si sabés dónde trabajo no digas nada, porque yo no ando por la vida diciendo dónde trabajo’, porque es lo primero que enseñan. Al tiempo de conocerlo, Barreiro le confesó que quería renunciar y poner una agencia de seguridad, D’Alessio le ofreció trabajo en ENARSA, pero finalmente no se concretó.

Según Barreiro, en 2016 D’Alessio lo llamó para que lo ayudara a “armar un plan integral de seguridad que le iba a presentar a la ministra Bullrich”. “Me pidió ayuda y consejos, tuvimos un intercambio de ideas por el tema de seguridad, narcotráfico, secuestros, equipamientos a nivel país”, declaró el ex espía. “Efectivamente él le presentó el plan a Patricia Bullrich”.

En 2017 Barreiro ya había renunciado a la AFI y D’Alessio lo llamó para que se hiciera cargo de la seguridad del country Saint Thomas, donde el falso abogado tenía su lujosa vivienda en la que fue allanado y detenido en febrero. En 2018, Barreiro dejó ese puesto, aunque siguió en contacto con D’Alessio. El último diálogo fue en febrero, después del primer allanamiento: “Le pregunté si estaba bien, también llamé a su mujer para preguntarle si necesitaba algo. El contenido, no recuerdo exactamente, fue “Hola Marcelo, cómo estás? Contá conmigo en este momento feo”.

BIDONE, BONADIO Y STORNELLI

Además de mencionar al fiscal Carlos Stornelli, que se encuentra en rebeldía en el juzgado de Dolores, en la extensa declaración Barreiro reveló que a fines de 2018 un abogado lo contactó porque quería aportar información a la llamada causa de los cuadernos. “Mandamos a averiguar al juzgado (de Claudio Bonadio, a cargo de ese expediente) cómo teníamos que hacer el nexo para hablar o hacer un tipo de arreglo y que le habían dicho que tenía que hablar con una tal Alejandra, secretaria de uno de los dos (por Stornelli y Bonadio), que le dijo: ‘Tenés que hablar con Marcelo D’Alessio’. Yo le dije a esta persona que no quería saber nada con este tema, que no le iba a pasar el contacto”. Luego, consultado por el fiscal Curi, Barreiro declaró: “Esa persona se llama Jorge Pasardi, es un abogado”. El diario Tiempo Argentino publicó días atrás que no existen rastros de Pasardi en el Colegio Público de Abogados, aunque sí vínculos con empresas constructoras.

Por otro lado, Barreiro confirmó los dichos del suspendido fiscal Juan Ignacio Bidone, de Mercedes, quien dijo que el ex espía fue quien le presento a D’Alessio. En la indagatoria, “Rolo” confirmó que fue a mediados de 2016, cuando Bidone ya no tenía más a su cargo la investigación por el triple crimen de la efedrina. “Ellos siempre me agradecieron que los hubiera presentado”, dijo en referencia al fiscal y al falso abogado”. Esta semana Bidone se presentó ante Ramos Padilla y luego ante el fiscal Curi, con el objetivo de acogerse al régimen del arrepentido. Hoy el fiscal está acusado por facilitarle información a D’Alessio, con la que luego se realizarían extorsiones y “puestas en emergencia”.

PODER POLÍTICO

Para varios abogados que tienen acceso a la causa, la declaración de Barreiro es clave porque apunta a la cúpula de la AFI, pero también al poder político. En la indagatoria, el ex espía mencionó a varios de sus superiores, como Pablo Pinamonti, un alto funcionario de la agencia; y a Darío Biorci, hombre de máxima confianza de la número 2 de la ex SIDE, Silvia Majdalani, aunque no pudo dar mayores precisiones debido a que debe guardar el secreto de inteligencia. El fiscal Curi ya solicitó al presidente Mauricio Macri que releve a Barreiro del secreto. Un artículo de la revista Noticias publicado en julio de 2018 asegura que Biorci es el cuñado de Majdalani.

Pero además, Barreiro dio detalles acerca del supuesto estrecho vínculo entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el falso abogado D’Alessio. “Creí que trabajaba para el Ministerio por su relación con Bullrich, creí que todas las actividades que él realizaba, de las que se jactaba, tenían un marco legal. Eran tareas investigativas”.

Por otro lado, Barreiro confirmó que D’Alessio también tenía un vínculo con la diputada por la Coalición Cívica, Paula Oliveto. El propio Ramos Padilla había difundido un audio en la comisión de Libertad de Expresión que el falso abogado le enviaba a un contacto agendado con el nombre de la legisladora oficialista. “Era una relación de dar información, de que le pedía información sobre política, sobre cuestiones del perfil opositor. Me decía que le pedían data sobre los ‘opositores’, o sea, no lo llamaba Paula sobre un modelo de auto, eran cosas de política, hablaban de eso”, relató, entre otras cosas. Luego fue consultado acerca de si sabía qué hacía Oliveto con esa información: “No lo sé fehacientemente, pero imagino que se la pasaría a su jefa, Carrió”.

“NUNCA LE VI CREDENCIAL DE ABOGADO”

Entre toda la información que aportó, Barreiro recordó que al ingresar a la oficina de D’Alessio se podía ver en la pared “un cuadro gigante de la Universidad de Buenos Aires” que decía “se le otorga al Sr. Marcelo Sebastián D’Alessio el título de abogado”. La UBA desmintió que D’Alessio se hubiera recibido en esa casa de estudios. “Credencial de abogado nunca le vi”.

El ex espía continúa detenido a la espera de que se lo acepte o no como arrepentido. Antes, el fiscal pretende que se resuelva definitivamente la cuestión de competencia. Quienes leyeron la causa no dudan de que el testimonio es explosivo, y no descartan solicitar al juez que llame a indagatoria y a declaración testimonial a varios de los mencionados por el espía.