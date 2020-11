Castells ATR: militantes de su movimiento saltaron la reja de la Jefatura de Gobierno porteña y exigieron ser recibidos por Larreta

Durante la semana pasada, un grupo de militantes del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD) liderados por Raúl Castells acampó en el centro porteño. Y este martes al mediodía se dirigieron a la sede del Gobierno en el barrio de Parque Patricios.

Una vez allí, los manifestantes comenzaron a empujar la reja. Algunos lograron treparla e ingresaron dentro del edificio reclamando ser atendidos.

"Estamos hace dos horas esperando que nos atiendan. Se creen que son una monarquía como para no atender a nadie", expresó Castells. "No quieren ni recibir un petitorio. No vamos a comprar pan dulce en cuotas. Queremos charlar con ellos, entregarles nuestro petitorio para que ayuden a los jubilados con bolsones navideños".

El dirigente demandó que "los funcionarios tienen que aprender que hay un derecho a peticionar" y los cuestionó con dureza. "¿Quién carajo se creen como para no querer agarrar una hojita simple? ¿Quién carajo es Rodríguez Larreta?", se preguntó.

Los efectivos de Policía de la Ciudad que custodiaban el edificio se vieron sorprendidos por la presencia de los militantes y pronto se le sumaron efectivos del cuerpo de Infantería de la Policía de la Ciudad y el K9, el equipo de las fuerzas especiales.

De acuerdo a fuentes oficiales, Maximiliano Corach, subsecretario de Promoción Social del gobierno porteño, planeaba recibirlos pero antes se les solicitó orden.

Así, la mayoría de los manifestantes que habían traspasado la reja se retiraron del edificio de la Jefatura de Gobierno, y adentro quedó sólo un pequeño grupo.