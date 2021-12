Causa espionaje ilegal: la nueva estrategia judicial (y mediática) de Macri tras su procesamiento

El ex presidente Mauricio Macri apeló este lunes el procesamiento y el embargo por la suma de 100 millones de pesos puestos por el juez federal interino de Dolores Martín Bava en el marco de la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan. "Es tan brutal lo escrito que a veces no deja de retumbar en mi cabeza la inquietud de si detrás de todo esto puede existir un inaceptable ghostwritter", sostuvo Pablo Lanusse, abogado de Macri, en el escrito.

Y agregó: "Pero resulta tan repulsiva y estremecedora la barbaridad que se conjetura y que no se detiene en exponer infundadamente en la resolución que impugno, que aquella duda no necesita siquiera, de momento, ser develada. Eso sí, clama por su urgente e inmediata corrección para volver a colocar a la búsqueda de la verdad en el fiel de su balanza destruido por la parcialidad y ausencia de independencia del Sr. Juez Dr. Martín Bava”.

El magistrado encontró al ex mandatario responsable de los seguimientos y el ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo especifico de los familiares de los tripulantes de submarino. Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que Macri es "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal" en "prima facie".

De esta manera, el ex presidente no puede salir del país. Además, el líder de Juntos por el Cambio sufrió un embargo en sus bienes de 100 millones de pesos y "no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal". “El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión", sostuvo el juez en su resolución.

Además, resaltó que el gobierno de Macri espió a los familiares con el objetivo de anticiparle al ex presidente "cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”. "Las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”, destacó Bava.

La defensa del ex presidente dio por “fundado objetivo y demostrado” las razones que los llevó a pedir la recusación del juez en dos oportunidades. “La resolución, triste demostración de lo que sostengo, ni siquiera tuvo el cuidado de corregir expresiones puestas en plural -por encontrarlos prima facie penalmente responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor- cuando como es sabido se trataba solamente la situación procesal de mi ahijado procesal”, resaltó y por tercera vez, pidió el apartamiento de Bava luego que los dos pedidos anteriores fueran rechazados y apelados ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Para Lanusse, el procesamiento fue “parcial, sesgado, tergiversado y acomodaticio a los prejuicios, al encono, a la funcionalidad extra procesal que significó y guionó el ingreso por la ventana del Sr. Mauricio Macri en esta investigación el 1 de octubre de 2021 en pleno proceso electoral y al compromiso personal, cognitivo y emocional que el Sr. Juez tiene respecto del caso y de mi ahijado procesal”.

Y sumó: “Con una forzada construcción antojadiza, voluntarista y sesgada de la inexistente responsabilidad del Sr. Mauricio Macri, marcada por un designio ideológico impropio de un auto jurisdiccional -más próximo a una mediocre arenga de barricada que de una decisión proveniente de un Juez de la Constitución Nacional-, que viola el principio de legalidad, de culpabilidad, de personalidad".

Para la defensa del ex mandatario, quedó demostrado que Macri "no tenía relación directa con las tareas propias que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia, ni recibía información de la misma (...) De tal manera, no se puede atribuir al nombrado ni a título de autor, ni de ningún grado de participación, responsabilidad en los supuestos hechos que se le pretenden atribuir, a partir de un antojadizo, extrapolado, tardío e inapropiado uso de la teoría del dominio funcional del hecho”.

En el escrito de 70 páginas, Lanusse sostiene que "no hay prueba alguna, como se demostró, que el Sr. Mauricio Macri conociera de los supuestos informes, ni que usara sus supuestos contenidos, ni que los ordenara, como enfáticamente lo negó. Y como enfáticamente lo exhibe la prueba producida. Nada lo coloca en ese escenario. Su inocencia clama todo lo contrario”.

En ese contexto, se solicitó que se revoque y anule el fallo y se disponga la falta de mérito de Macri. “Cuando un magistrado debe dar explicaciones de sus actos paraintentar quitarle la mácula del bochorno y del escándalo de los que nunca se vuelve, es señal y dato objetivo contundente de que se está en presencia de un juez que carece de independencia y de imparcialidad. Esto es lo que ocurre con el Sr. Juez Dr. Martín Bava y su resolución (...) Los jueces no deben dar explicación de sus actos, deben analizar los hechos que investigan, con distancia, serenidad, equilibrio, imparcialidad e independencia, y decir el derecho aplicable a los mismos. Eso es cumplir con un acto jurisdiccional", concluyó.