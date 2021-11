Causa espionaje ilegal: los familiares de las víctimas del ARA San Juan pedirán la prisión preventiva para Mauricio Macri

La semana arrancó con un pedido de parte de Pablo Lanusse, abogado de Mauricio Macri en la causa por espionaje a familiares del submarino ARA San Juan que lleva adelante el juez federal interino de Dolores Martín Bava, pidiéndole a la Justicia autorización para que el ex presidente pueda salir del país y viajar a Arabia Saudita para una visita entre los días 15 y 25 de noviembre.

En medio de este panorama, los familiares del ARA San Juan avisaron que le pedirán al magistrado que "rechace" el pedido del ex mandatario para salir del país, que se le dicte prisión preventiva ante un virtual “peligro de fuga” y recusarán al fiscal de la causa por “alinearse automáticamente” con la defensa del ex presidente. “Es evidente su parcialidad”, sostuvo Luis Tagliapietra, abogado y padre de una de las 44 víctimas.

El planteo será presentado al juez Bava, tras el pedido que Macri le hizo para viajar a Arabia Saudita la semana próxima y en el marco de la causa que lo tiene como acusado de espiar durante su gobierno y de manera ilegal a los familiares de las victimas de la tragedia ocurrida en 2017. “Voy a pedir formalmente que se le prohíba la salida del país y que se le dicte la prisión preventiva”, sostuvo.

Para Tagliapietra, Macri ostenta “un poder político actual” que “pone en riesgo la investigación”. “Pide ir a Arabia Saudita, un país donde no hay tratados de extradición. Estoy seguro que lo va a hacer. Antes había manifestado públicamente su intención de vivir en Estados Unidos y dar clases allí”, dijo en declaraciones radiales al ser consultado si temía que el ex presidente se fugara.

El abogado, que además es querellante en la causa que investiga el hundimiento del submarino, sostuvo que el ex presidente “no ha respetado los llamados del juez; en dos ocasiones no se presentó y en la tercera chicaneó con el relevamiento del secreto de Estado”. Por esta razón, resaltó que el pedido de Macri para salir del país representa “un grave peligro para el proceso” que se le sigue por un espionaje ilegal que, aseguró, “está demostrado”.

Cabe recordar que la declaración indagatoria del ex mandatario se suspendió el pasado jueves 28 de octubre al mediodía porque el líder de Cambiemos no había sido relevado del deber de guardar secreto sobre temas de inteligencia y, tras la previa autorización del actual jefe de Estado, Alberto Fernández, el magistrado de Dolores lo citó para este miércoles 3 de noviembre.

En este contexto, Lanusse explicó que Macri recibió una “invitación personal del Príncipe de Arabia Saudita para una visita del 15 al 25 de noviembre de 2021 a dicho país” y agregó: "Vengo a solicitar se autorice a mi ahijado procesal a realizar el viaje aludido, por el plazo de tiempo indicado, comprometiéndonos a informar los números de vuelos, de ida y de regreso, una vez conferida la correspondiente autorización judicial”.

El texto presentado ante el juez Bava, al que intentó recusar en más de una oportunidad por considerarlo parcial y por haberlo convocado a declarar sin que hubiese sido relevado de la obligación de guardar secretos de inteligencia, señalaba: "Es de público y notorio conocimiento que el Sr. Mauricio Macri tiene su arraigo en nuestro país, donde vive con su señora e hija menor y también realiza su actividad política y personal".

El "arraigo", insistió el abogado, "se encuentra por demás acreditado y no existe motivo alguno que señale a mi asistido como un peligro procesal, sumado a que habrá de concurrir el día 3 de noviembre de 2021 a la audiencia convocada por el Sr. Juez, por lo que el viaje que se informa no constituye un obstáculo para la marcha de esta causa". La primera en rechazar esta solicitud fue la querella, encabezada por la abogada Valeria Carreras.

De acuerdo con la abogada, Macri cuenta con contactos en distintas partes del mundo que podrían facilitar su fuga. En ese sentido, recordó que el ex jefe de Estado ofreció como prueba a su favor el documento de suscripto por “más de 10 ex presidentes de distintos países del mundo”, en referencia al pronunciamiento de los exmandatarios de Iberoamérica, reunidos en Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

En ese sentido, sostuvo que el imputado no presentó la “aludida invitación”, ni documentos que acrediten los motivos del viaje, ni dónde se hospedará, ni por qué el mismo se extendería por 10 días. Carreras mencionó la "holgada" situación económica de Macri y recordó que "el imputado estando notificado debidamente en sendos domicilios que posee" no se presentó a las primeras dos citaciones indagatorias y permaneció fuera del país sin ninguna justificación.

Finalmente, Tagliapietra sostuvo que lo que ocurrió en la audiencia del pasado jueves no fue más que una artimaña de parte de la defensa de Macri porque “no creo que haya secretos de Estado para ventilar en un contexto de espionaje ilegal”. "Veremos si se presenta mañana y qué secreto ventila. Lo más probable es que no ventile ninguno. De algún modo están su derecho. Esperábamos que dijera la verdad e hiciera más sencillas las cosas", dijo.

Y continuó: “Fue vergonzosa su participación por alinearse automáticamente a un planteo defensivo que no tenía sustento y porque reconoció su propia torpeza. Porque si era necesario relevar a Macri del secreto de Estado, él tenía tanto conocimiento como el juez”. De esta manera, el padre del tripulante Alejandro Tagliapietra afirmó que el fiscal “lo supo y debió haber manifestado de que (al ex presidente) no se lo podía llamar hasta que se le releve el secreto”. Por este motivo, en las próximas horas “estaremos presentando su recusación” por “la falta gravísima” de haberse “expresado de manera unificada con la defensa” de Macri. “Es evidente su parcialidad”, cerró.