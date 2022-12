Causa Vialidad: condenaron a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos

Finalmente, el Tribunal Oral Federal 2, que estaba a cargo de la investigación de la denominada “causa vialidad”, dio el veredicto para los acusados, entre los que se encuentran, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados.

Entre los acusados estaban el empresario Lázaro Báez, para quien solicitaron 12 años; Julio de Vido, ex ministro de Planificación; José López, ex secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad; Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP); Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV; Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP; Héctor Garro, ex presidente de la AGVP; y Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.

A través de la plataforma Zoom, la sentencia se dio a conocer a las 17.30 horas, y fue leído TOF2 por el juez Jorge Gorini, junto a los otros dos jueces Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

La sentencia fue:

-Báez, 6 años de prisión, por administración fraudulenta.

-Mauricio Collareda, 4 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta.

-Raúl Daruich, 3 años de prisión y seis años

-Cristina, 6 años de prisión e inhabilitación fraudulenta por administración fraudulenta.

-José López, 6 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos.

-Raúl Pavesi, cuatro años y seis meses e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

-Nelson Periotti, 6 años de prisión

-José Santibañez, 4 años de prisión

-Juan Carlos Villafañe, 5 años de prisión

-Carlos Santiago Kirchner, sobreseído por incumplimiento de funcionario público y absuelto por asociación ilícita.

-Claudio Abel Fatala, Absuelto sin costas.

Por otra parte, el Tribunal absolvió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti del delito de asociación ilícita por el que habían sido acusados en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.



Finalmente, el TOF 2 decidió absolver a Julio De Vido y a otros acusados, de acuerdo con el artículo 530 del código procesal de la Nación, en la investigación por la administración de la obra pública en Santa Cruz.



Tras las condenas, el juzgado ordenó el decomiso de algo más de 84 mil millones de pesos a los condenados en el juicio por la obra pública denominado "Vialidad", actualizados al momento en que quede firme el fallo.

El fiscal Diego Luciani había pedido a los jueces una pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

