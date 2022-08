Causa vialidad: el fiscal avanza con los pedidos de condena y CFK pidió ampliar su indagatoria

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola darán a conocer este lunes el pedido de penas para los acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Sin embargo, hoy CFK pidió ampliar su indagatoria, por lo que los tiempos judiciales podrían cambiarse.

El tramo final de la novena y última jornada de alegato tiene previsto resumir de manera compactada lo que ambos representantes del Ministerio Público desgranaron en las oportunidades anteriores, realizar una evaluación político-judicial y culminar con el pedido de penas, que se insinúa particularmente alto en el caso de los principales imputados.

Es probable que, por la forma en que se lleva adelante el debate, el pedido de penas se conozca a las 18. Después de los alegatos de la acusación, según lo establecido en el esquema acordado, comenzará la ronda de las defensas, cuyo organigrama no está aun definitivamente establecido.

Si bien la disposición original indicaba que los abogados defensores alegarían por orden alfabético, ese esquema puede alterarse por pedido de las parte y con la autorización del tribunal.

De hecho, esta mañana la vicepresidenta pidió ampliar su declaración indagatoria para este martes 23 de agosto, lo que podría cambiar los tiempos del proceso.

"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", expresó Fernández en su cuenta de Twitter para dar a conocer la decisión.

"Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", sumó.

En esta causa se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.

Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.

También están el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los ex responsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.