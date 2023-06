 “Cecilia fue la que eligió...": una diputada cercana a Capitanich responsabilizó a Cecilia por su femicidio

Su nombre es Claudia Lorena Panzardi, es diputada provincial por el Frente Chaqueño, cercana al gobernador Jorge Capitanich y en la legislatura de la provincia de Chaco realizó una desagradable declaración en la que responsabilizó a Cecilia Strzyzowski por su femicidio. “Cecilia fue la que eligió -erróneamente, seguramente- a esa familia”, expresó la legisladora este último miércoles, mientras era tomada por las cámaras del recinto.

Además, durante su discurso cuestionó las palabras de una diputada chaqueña de la oposición en relación a César Sena, uno de los principales sospechosos del crimen y a su vez hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes eran precandidato a diputado provincial e intendenta, respectivamente, antes del caso y que también forman parte de los siete detenidos en la causa.

“Han puesto en sus palabras afirmaciones como que esta persona imputada (César Sena) o en este momento detenida en la investigación por la desaparición de Cecilia, diciendo que Cecilia era víctima de violencia de género, sin embargo Cecilia fue la que eligió -erróneamente, seguramente- a esa familia. Hacía muy poco que se habían casado y nunca hubo una sola denuncia por violencia de género. Dejen de mentir”, apuntó.

En su descargo, Panzardi sostuvo que "la propia madre de Cecilia, y esto lo escuché literal, dijo que nunca había tenido conocimiento de que pudiera existir violencia entre ellos". "Incluso en un momento dijo que creía que tenía un yerno divino, entonces por qué vienen a hablar acá de que había violencia de género: si había y si sabían, ¿por qué entonces no denunciaron? Pudo haberla, no digo que no”, siguió.

Y remarcó: “Pero esta legisladora que afirma que uno de los detenidos era violento, que era el esposo de Cecilia justamente, por qué no lo denunció, por qué no lo denunció si sabía que había hechos de violencia”. Una vez instalada la polémica, con su video dando vueltas a lo largo y ancho de las redes sociales, la diputada acudió a su cuenta de Twitter para realizar una suerte de descargo, a pesar de que el daño ya estaba hecho. "Una vez más, quienes pretenden lucrar con el dolor que nos embarga ante la desaparición de Cecilia, me atacan cobardemente sacando de contexto mi intervención de hoy en la Legislatura. Parecida a la opereta de ayer en la que hablaban de una llamada que no existió", escribió.

Luego culpó al precandidato a diputado Iván Gyöker de ser el "iniciador de una campaña tan miserable en mi contra por el solo hecho de haber desmentido a la oposición en el recinto". ¿Harán cadena nacional con expresiones sacadas de contexto en un video cortado ´a tiempo´? Desmentí a la oposición q acusó inacción del Estado ante la violencia q sufría Cecilia. No había denuncias y su propia madre dijo a medios que no tenía indicios de q eso pudiera suceder", advirtió.

Finalmente, la diputada colgó un descargo mucho más extenso en su cuenta de Facebook, donde pidió disculpas generales por su discurso y sus dichos que "no fueron lo suficientemente claros". "La manipulación de palabras que puedo observar en distintos medios y la tergiversación con fines políticos es una práctica que no contribuye en nada, socava la confianza pública y fomenta el odio y la violencia hacia mi persona. Mi condena fue clara y contundente hacia los responsables. Sin embargo, lo que quise destacar, ante la acusación que estaba haciendo la oposición de que: ´Cecilia era victima de violencia de género antes de ser desaparecida y que no se actuó´ fue que ella siendo parte de esa familia no lo denuncio. La falta de denuncias oficiales de violencia de género previas y la ausencia de indicios percibidos por la propia familia que en todo este tiempo nunca habló de que existiera violencia. ¿Cómo entonces íbamos a prevenir lo sucedido?", cerró.