Cele Fierro al frente de la lista de legisladores del Frente de Izquierda en CABA, denuncia que a Elzstain e IRSA nadie los vota, pero gobiernan la Ciudad.

Faltan días, casi horas para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), y la precandidata que encabeza la lista a la Legislatura del Frente de Izquierda en la Ciudad, fue contundente contra los candidatos de Juntos por el Cambio y el peronismo en CABA. “La lista de incoherencias es interminable: desde la trayectoria, hasta las posiciones que levantan en campaña: la apología del ´vale todo´ por un voto. Es indignante”.

La joven referente de la izquierda local, vocera del MST-FIT Unidad, encabeza el tramo legislativo de esa coalición en CABA, con Vanina Biasi como jefa de gobierno, fundamentó su planteo: “Macri era hasta ayer intendente en el Conurbano, no reúne los requisitos legales que a nosotros sí nos exigen, y por portación de apellido es candidato. No se sabe, cuánto puede saber de la Ciudad, un personaje que lleva 8 años de intendente en Vicente López. Lousteau, fue ministro de CFK, antes progre y ahora, hombre de “Corleone” Yacobitti y lo más rancio del radicalismo de De la Rúa en CABA. Y Santoro, es el candidato de ´consenso´ del peronismo porteño, pero es un radical, que habla de construir escuelas si lo votan como Jefe de Gobierno, pero si revisás su rol como diputado nacional, le votó a Massa el ajuste en educación que recortó construcción de jardines y el Plan Conectar Igualdad. Es decir: quiere que le creamos que es progre en CABA a favor de la educación, pero levanta la mano para ajustar en el Congreso. Nos toman el pelo, subestiman a la gente”.

La candidata de la izquierda porteña, insistió en explicar lo que desarrolla de forma categórica en un spot de campaña: dice que la Ciudad no es de derecha, sino que los “derechizados” son los partidos o coaliciones tradicionales, y que el macrismo no se hizo fuerte solo, sino que contó con la complicidad del peronismo desde siempre “primero votándole todo, cuando Macri no tenía mayoría propia en la Legislatura, y después dejando correr sin mover un dedo con los sindicatos que conduce en CABA, cuando ya con mayoría propia, transformaron el recinto en una escribanía, o mejor dicho, en una inmobiliaria, por los negocios a IRSA y amigos que le votan”.

Se refirió a los problemas centrales de “una ciudad rica, con una mayoría social pobre”. Dio detalles de la emergencia habitacional, que no solo incluye las villas no urbanizadas, sino la crisis en materia de alquileres para el conjunto de los sectores medios, la población asalariada y la juventud. “Es gravísima la evolución: en 30 años se pasó de una Ciudad de menos del 20 % de inquilinos y una mayoría de propietarios de la vivienda propia, a casi el 50 % de inquilinos, y una ola constructiva de torres de lujo, polos gastronómicos de élite y shoppings. Es la patria contratista de la especulación inmobiliaria. A Elsztain e IRSA nadie los votó, pero gobiernan. Es la dictadura de las corporaciones inmobiliarias.”

E insistió con un concepto: Buenos Aires no es “toda de derecha”. Por eso dice categórica “mienten o se equivocan los que dicen eso: esta ciudad es la de la rebeldía asamblearia del 2001, fue un epicentro de la ola verde feminista y el arcoíris disidente, es la capital de la irreverencia cultural hermosa, apasionada y comprometida. Es la ciudad de la lucha de la enfermería de los hospitales, de los CeSAC, del Garrahan, de los vendedores ambulantes, de la organización popular en las comunas más desiguales, donde no esperan “gobernar”, para encarar los problemas: lo hacen todos los días, en comedores, merenderos. Esa es la Buenos Aires que reivindicamos. A esta Buenos Aires, lo que le falta fortalecer con todo, es una representación más potente de la izquierda en la Legislatura para fortalecer al día siguiente de la elección, las peleas que se vienen”.

Polemizó con la línea impulsada por un sector del peronismo del voto “táctico” a Lousteau en las PASO para bloquear al macrismo: “primero que nada Lousteau, con su bloque, le ha votado todo al larretismo en la Legislatura y cuando no tenía mayoría propia, entre el peronismo y “Evolución” le garantizaron año a año los presupuestos de ajuste. Pero, además, Lousteau co-gobierna hoy la CABA, que es la ciudad más rica del país y la más desigual también. Por lo tanto, para enfrentar consecuentemente a toda la derecha, la clave es fortalecer la fórmula del Frente de Izquierda en CABA: conmigo y con Vanina Biasi hacia octubre. Estamos siempre del mismo lado, no tenemos compromisos con Massa, con IRSA, ni con nadie: exclusivamente con los sectores populares de la Ciudad”.

Finalmente, Cele Fierro, resaltó el peso de candidatas mujeres trabajadoras en la lista del FIT-Unidad en CABA con Ileana Celotto y Andrea Ramírez al Parsalur (dirigentas de docentes universitarias y de las enfermeras en CABA), como así también, Jessi Gentile, encabezando la lista de diputados nacionales, como joven activista socioambiental en la Ciudad. Recordemos que la lista de Fierro-Biasi hace parte de la fórmula nacional que encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll como presidente y vice, y Alejandro Bodart como gobernador en la provincia de Buenos Aires.