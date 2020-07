Cercado por las denuncias y con acusaciones al macrismo: las razones de la renuncia del juez Canicoba Corral

Siempre oficialista, uno de los últimos miembros de la camada de jueces nombrados por el ex presidente Carlos Menem, una vida de lujos, múltiples denuncias de enriquecimiento ilícito, destrato de sus pares de Comodoro Py y cada vez más problemas para poder explicar su patrimonio. Así se podrían resumir los últimos años del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que presentó su renuncia debido a que se encuentra a punto de cumplir 75 años, edad en la que la Constitución establece que los magistrados deben jubilarse.

Canicoba Corral fue comparado en los últimos tiempos con el también ex juez federal Norberto Oyarbide. Con él compartió las máximas de estar cerca del oficialismo de turno, la vida de lujos, pero también que la suerte les sonría en momentos de máxima tensión. En plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, y en el medio de un plenario del Consejo de la Magistratura en el que, entre otras cosas, se iba a votar si se le iniciaba o no el juicio político, un corte de luz lo salvó.

Luego llegaron otras tres postergaciones producto de fallas en la conexión a internet a la plataforma, falta de acuerdo para tratar el tema en el plenario por parte de los consejeros y hasta el ingreso de una nueva denuncia por irregularidades en el patrimonio del magistrado.

A Oyarbide fue algo de mayor trascendencia ya que cuando estaba con la soga al cuello el atentado a las Torres Gemelas en 2001 hizo que se suspenda el plenario en donde se iba a avanzar con su juicio político.

También como Oyarbide, Canicoba Corral optó por la jubilación para no perder el privilegio como magistrado, que en caso de haber prosperado las denuncias en su contra hubiera perdido. Pero ese no fue el único motivo. Para poder continuar en su cargo el magistrado federal necesitaba que el presidente Alberto Fernández envíe su pliego al Senado, donde se requiere acuerdo de los dos tercios, cifra que posiblemente no hubiera conseguido.

"No les caemos simpáticos. Ya empezaron a titular que me voy al borde del juicio político, lo cual es absolutamente falso. Me voy a dedicar a demandar a esta gente", afirmó Canicoba Corral en declaraciones a radio El Destape. En este sentido, afirmó que estaba "hastiado de los últimos cuatro años de erosión permanente", por lo que le apuntó al macrismo: "No les caemos simpáticos". Además, apuntó que durante la gestión de Cambiemos, a los jueces federales que "no se sumaban a la persecución judicial en Comodoro Py" contra el kirchnerismo "los trataban mal" en la prensa.

Según el juez había un "grupo de tareas" durante el macrismo que filtraba en los medios de comunicación "información secreta". "Ha habido un contacto entre los medios y varias de las agencias gubernamentales", dijo.

Además habló de una erosión de su figura en los últimos cuatro años en virtud de lo que calificó como “una campaña de desprestigio” impulsada por el gobierno de Juntos por el Cambio. “En mi caso, utilizaron información secreta por ejemplo de mis viajes y a partir de ahí inflaban la cosa como si no hubieran existido investigaciones en el Consejo de la Magistratura que demostraron que todos esos gastos eran absolutamente compatibles con los gastos familiares”, dijo.

Con su salida quedaron vacantes tres de los doce juzgados de Comodoro Py (uno por la muerte de Claudio Bonadio en febrero pasado y otro por la renuncia de Sergio Torres, que asumió como juez de la Corte Suprema Bonaerense). En los próximos meses podría sumarse uno más, si Daniel Rafecas logra ser aprobado por el Senado como Procurador General.