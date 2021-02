Cerrados vs aperturistas: el debate del Frente de Todos y JxC que se coló también en la interna del socialismo

La decisión de apertura de los frentes electorales ante el escenario de polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no es exclusiva de esas dos coaliciones. Poco a poco, el espectro político, salvo el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y otros partidos menores, empieza a mutar en esa sintonía.

El Partido Socialista no es la excepción y justamente esa es la principal diferencia que hay entre las dos espacios que buscan quedarse el control a nivel nacional. El oficialismo, representado por el socialismo santafecino con sus respectivos referentes a la cabeza, y quien busca quedarse con la conducción el legislador porteño y vicepresidente tercero de la Legislatura, Roy Cortina.

Mientras son investigados por una decena de acusaciones de corrupción y narcotráfico en la provincia de Santa Fe, los dirigentes del socialismo en dicha jurisdicción se niegan a buscar alianzas más amplias. Con varias décadas en la conducción nacional del partido, que incluyó a ex gobernadores como Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz) en las elecciones de 2019 se especuló con que fueran solos y sin alianzas transitorias.

Sin embargo, el entonces gobernador Lifschitz y candidato a tal Bonfatti optaron por cerrar un acuerdo con Roberto Lavagna. En el medio el socialismo perdió la elección en la provincia de Santa Fe contra el actual mandatario provincial Omar Perotti pero también relegó bancas legislativas y hasta la intendencia de Rosario. Es que si bien el actual jefe comunal, Pablo Javkin, ganó la interna socialista y luego la elección el ex lilito se encuentra más cerca de Juntos por el Cambio que del socialismo.

“Lo que hicieron los socialistas de Santa Fe fue convertir al partido nacional en un apéndice del provincial. Las decisiones de la conducción apuntaban más a beneficiarlos a ellos en esa provincia que a buscar una estrategia de crecimiento a nivel país”, explica Cortina en dialogo con BigBang. Los comicios internos del socialismo debían realizarse el año pasado pero como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19) se acordó prorrogar los mandatos y que se hagan las elecciones este año. Los cargos electivos, tanto a nivel nacional como provincial, tienen una vigencia de dos años.

Una imagen de esto es como varias provincias, como es el caso de Entre Ríos y Mendoza, la conducción nacional directamente dejó que se caiga la personería jurídica. En los comicios nacionales Cortina enfrentará a la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, que al salir de su gestión el 10 de diciembre del 2019 dejó a la ciudad más importante de Santa Fe como la primera en cantidad de homicidios y la segunda con mayor desempleo a nivel nacional. Todo luego de 32 años ininterrumpidos de mandato socialista en Rosario con doce de ellos con el gobierno provincial de la misma bandera.

El legislador porteño, por su parte, logró que por primera vez en la historia una mujer lesbiana, Marita Curi, se erigió como la presidenta de la secciónalo capital del Partido Socialista debido a que no se presentó ninguna otra lista para competir por el cargo.

“Por la impericia de ellos, por amagar algo testimonial, fueron con Lavagna. Se pelaron con Margarita Stolbizer. No son plurales, ni federales; son unitarios de Rosario. Yo ni quiero llevar el partido a eso. Nosotros con el kirchnerismo no podemos ir, lo que tenemos que hacer es recuperar a la clase media”, agregó Cortina.

Esa misma postura es compartida por la propia Stolbizer que también tanto pública como en privado repite una frase de la propia roy co con una modificación. Antes de conformar Cambiemos la ex diputada nacional decía que el límite era Mauricio Macri. Ahora su ex compañera de espacio y amiga desde hace muchos años sostiene que el límite es el kirchnerismo.

Un dato no menor, y que terminó de romper la relación entre Cortina y la conducción nacional, fue el intento de Bonfatti de intervenir el socialismo porteño para avanzar en un acuerdo electoral con Alberto Fernández y Matías Lammnes, Acuerdo que quedó trunco y el resto es historia conocida: Cortina formó parte de Juntos por el Cambio y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue reelecto en primera vuelta algo que no había sucedido nunca desde que la Ciudad es autónoma.

A medida que se acercan las elecciones legislativas da la impresión de que en el resto de los partidos políticos se repite la misma lógica que el Partido Justicia, la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica: entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio casi no habría espacios en el medio.