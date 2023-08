Cerruti aseguró que las medidas de Milei "serían la ruina de la Argentina" y pidió "perdón"

El resultado electoral de las PASO, que dejó al liberal Javier Milei como el candidato más votado, dejó golpeado al entorno del presidente Alberto Fernández a tal punto que hasta este jueves la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, no había salido a dar sus típicas conferencias de prensa. Ahora que lo hizo, apuntó contra las políticas del líder de La Libertad Avanza (LLA), aunque también reconoció que tienen "un montón de autocríticas".

"Esperemos que en algún momento pueda explicar de qué está hablando cuando se refiera algunas cosas que todos sabemos que son imposibles de llevar adelante, o que en caso de llevar adelante serían realmente la ruina no sólo de la Argentina sino para cada una de las familias involucradas", cuestionó la vocera, Al mismo tiempo, definió el escenario como de tercios y reconoció que "hubo una cantidad importante de ciudadanos que decidieron expresar su bronca, su enojo, su frustración, su apreciación sobre cómo están pasándola mal en su vida cotidiana, o cómo ven el rumbo del país".

"Vamos a seguir tratando de comprender, porque las razones de un voto se construyen durante un tiempo y para entenderlas cabalmente también hace falta un tiempo", indicó Cerruti. "Les decimos que estamos trabajando en cada día, cada momento, para mejorar la situación. Que por supuesto tenemos un montón de autocríticas que nos hacemos todos los días", reconoció y sumó: "Seguramente muchos sentirán que el Gobierno ha hecho algo específico en sus vidas que no les permite ir hacia el futuro que ellos quieren particularmente perdón por no haber logrado llegar a ese lugar de sus vidas donde no se sienten representados por las políticas de este gobierno".

La vocera también manifestó su preocupación por el abstencionismo que se reveló con la participación de un 69,5 por ciento del padrón. "El domingo la ciudadanía se expresó de diferentes maneras: no yendo a votar, una cantidad importante votando en blanco. Eso nos preocupa, nos parece que es importante entender las razones por las que algunos ciudadanos decidieron eso", señaló.

La funcionaria también se metió en el componente social que votó al liberal y negó que sean fundamentalmente los sectores más pobres quienes lo hayan apoyado. "En muchos casos tiene que ver con situaciones económicas, en otros casos no. Porque en el voto que acompañó a Milei seguramente hubo mucho que no tiene ninguna dificultad económica, y que en realidad lo que está apoyando es un proyecto ideológico", analizó. Me parece que hubo mucho voto de diferentes sectores, que expresan diferentes cosas. No podemos decir que es por una razón. Cada una de esas razones va a ser atendidas", remarcó.

Respecto al resto de las fuerzas, lamentó que haya ciudadanos que "por alguna razón, quieren volver a quienes gobernaron la Argentina entre 2015 y 2019". "Creemos que parte central de lo que sucede hoy y que todavía no podemos resolver tiene que ver con las políticas que se llevaron adelante en ese momento", apreció. "Entendemos que hay dos opciones que representan lo mismo. El mismo Macri lo dice. Con lo cual tenemos que trabajar mucho y duro hasta octubre para ser capaces de representar a quienes quieren un país diferente", añadió.

"También hubo un tercio que apoyó a Sergio Massa, pensando que el mejor rumbo sigue siendo fortalecer las políticas que incluyan a todos y todas y nos lleven a una Argentina más equitativa", aseguró Cerruti. "No sólo es el ministro que se hizo cargo de corregir la economía en un momento muy difícil. Además es nuestro candidato, de la coalición de gobierno y de Unión por la Patria (UP) como frente electoral. Está haciendo un trabajo extraordinario, poniendo su salud, sus horas, su familia y entregando un montón de tiempo. Lo vemos trabajando hasta altas horas de la madrugada y desde primeras horas de la mañana", expresó.

Más allá de todo el análisis presentado por la vocera, ella afirmó que "no es momento de ser optimista o pesimista, sino "de ser realista e ir paso a paso viendo todo lo que sucede", y que el resultado no es muy diferente del que esperaban, aunque sí en el orden. "Mi autocrítica es que todos nos dejamos llevar mucho por lo que sucede en los canales de cable de la política y está claro que eso no influyó demasiado en la votación, porque tal vez el más cuidado y que más apareció en los últimos años es el que salió cuarto", expresó Cerruti en relación al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien para gran parte del esquema de medios era el más probable próximo presidente.

"Esta idea de que la política y del periodismo, de creer que es muy importante lo que pasa entre nosotros y los debates que tenemos acá", cuestionó la vocera. "La gente cada vez más se informa de otras maneras y le pasan otras cosas en la vida cotidiana otras cosas que lo que nosotros consideramos importantes", reconoció.

La funcionaria también apuntó contra la evocación de Milei acerca de que está preparado para asumir el gobierno antes de diciembre, como llamando a una posible caída "Entiendo que los mismos periodistas se la hicieron aclarar, porque era de una irresponsabilidad enorme. Pero tampoco nos sorprende de alguien que está teniendo actitudes antidemocráticas, que está anunciando que va a echar a todos los trabajadores de diferentes áreas, que va a privatizar la educación", enumeró.

"Estamos hablando de alguien que tiene actitudes de mucho desconocimiento, ignorancia, que tira frases mágicas que seguramente le sirven para los zócalos de la televisión y para las redes", apuntó Cerruti "Ayer a la noche hizo una comparación absurda entre la NASA y el Conicet. No conoce la diferencia. El paralelo de la NASA es la CONEA. Incluso el presidente de la NASA estuvo hace poco en la Argentina, reunido con el presidente y Daniel Filmus y tuvimos el acuerdo por el cual Argentina va a tener su primer astronauta", recordó.