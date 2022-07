Cerruti desmintió "rumores" y afirmó: "El Presidente está en control del país"

En un día de rumores, especulaciones y, claro está, operaciones de todo tipo, Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia, realizó una conferencia de prensa a "agenda abierta" en la Casa de Gobierno y desterró cualquier tipo de versión vinculada a una supuesta o probable renuncia del presidente Alberto Fernández o del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. "Esperamos que acaben rápidamente las maniobras especulativas, y que todos entiendan que cuando hablamos de los precios de los productos estamos haciéndolo de los alimentos de los argentinos y las argentinas", dijo frente a la consulta sobre la información que recorrió los medios este jueves.

Además, la portavoz señaló que espera que "las remarcaciones especulativas de los últimos días" sean "una práctica que no siga adelante" porque "estaban generando un clima de incertidumbre alrededor de una posible estampida o corrida que no sucedió y no está sucediendo" y destacó el fuerte crecimiento que registró en mayo la actividad de la industria y la construcción, con incrementos de 11,9% y 19,9% interanuales, respectivamente. Sin ir más lejos, afirmó que el jefe de Estado "está trabajando todos los días y mantiene reuniones de trabajo y conversaciones" con todos los funcionarios, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, "con quien se reunió el lunes a la noche" en la residencia de Olivos.

Recordemos que surgió la información en las últimas horas que durante las últimas horas del miércoles se reunieron el presidente, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y Massa para acordar nueva "convivencia", algo que fue desmentido por Cerrutti quien aclaró en más de oportunidad que el único encuentro entre Alberto y Cristina se llevó a cabo durante la noche del lunes en la residencia presidencial de Olivos. "A veces la agenda (de Fernández) tiene actos públicos y otras reuniones de trabajo; se ha reunido con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) y la ministra de Economía (Silvina Batakis), como se reunió el lunes a a noche", sostuvo.

Con respecto a la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, Cerruti afirmó que va a anunciar los nombres de los funcionarios que lo acompañarán en su gestión "apenas lo tenga confirmado" y aseguró que el Gobierno "priorizará dólares para medicamentos, autopartes, fertilizantes y otros que hagan crecer la producción y el trabajo" antes que a las "compras suntuosas", en referencia a la prohibición tomada para comprar en cuotas productos sin impuestos en los free shops, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. "El gobierno va a priorizar que los dólares se dirijan a la industria y a la salud de los argentinos", remarcó.

Las frases más importantes de Cerruti

El presidente está trabajando, estuvo trabajando y gobernando. Cada uno de sus ministros está llevando su agenda, que es nutrida porque sino no tendríamos estos números de crecimiento que vemos en la Argentina. La agenda de un presidente a veces tiene actos públicos y a veces reuniones de trabajo, como habitualmente lleva adelante. Estamos trabajando desde el sábado cuando hubo novedades, se reunió con la vicepresidenta el lunes a la noche. Cenaron en Olivos y no vamos a dar más información sobre esa cena. Conversa con la vicepresidenta como conversa con el presidente de la Cámara de Diputados.

La ministra Batakis estuvo en dos entrevistas televisivas y en una radial contando un poco, primero en como sostener el plan económico y de gobierno que se viene llevando adelante. Hubo un episodio que fue la renuncia de Guzmán y la designación de Batakis, quien está armando su equipo de trabajo y el plan de trabajo implica sostener el programa y el rumbo económico como se viene sosteniendo.

Como ella bien dice, ya hablamos de la inflación multicausal y entonces habrá medidas que tienen que ver con los precios específicamente, ya sea con precios cuidados o con las medidas que lleva adelante la secretaría de comercio, pero también con el crecimiento, la creación de empleo, el ajuste de salarios y con todas esas medidas que hacen a la formación de precios.

Van a conversar con los empresarios sobre la cadena que lleva a que los precios lleguen a ese nivel a los supermercados. Esperamos que acaben rápidamente las maniobras especulativas y que todos entiendan que cuando hablamos de los precios de los productos hablamos de los alimentos de los argentinos.