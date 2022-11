Cerruti negó la suspensión de las PASO y esquivó la agenda: las no definiciones de la vocera

El año que viene es la elección presidencial en la Argentina y las internas vienen golpeando tanto a los sectores opositores, como a los oficialistas. Tras el cruce entre los halcones y las palomas del PRO, a cargo de su presidenta, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, la pelea en el Gobierno nacional pasa por si se hacen las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"El gobierno sostiene que hay una ley vigente, que convoca a las PASO y que está ese proceso en marcha, porque es el año que viene", declaró al respecto la portavoz nacional Gabriela Cerruti, desde la habitual conferencia de prensa que realiza los jueves en la Casa Rosada.

"En un momento en el cual muchos actores políticos están intentando generar situaciones antipolítica o el descreimiento, cuanto más discusión y participación haya mejor", argumentó la funcionaria. "Implica más democracia, más participación, y es una ley que acompañamos cuando fue votada", agregó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al mismo tiempo, la portavoz se encargó de aclarar que no pasa por la voluntad del Poder Ejecutivo la decisión de suspender los comicios primarios o no. "Es un tema que se define en el Congreso, que debe definir su agenda".

La semana pasada, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, otorgó una entrevista a El Destape, donde fue contundente a la hora de apoyar la suspensión de las PASO, respaldándose en que esa era la voluntad de la mayoría de los gobernadores e intendentes del país.

Las diferencias entre ambas alas del oficialismo no son de ahora y cada vez se hacen más públicas, luego de que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner retomaran su relación a partir del atentado que se realizó contra ella el 1° de septiembre frente a su departamento en el barrio porteño de Recoleta.

Cerruti evitó profundizar sobre las diferencias y eligió ordenarse por los acuerdos que tienen en la "gran familia", como se encargó de definir a la interna entre las dos principales figuras del país y el diputado nacional Máximo Kirchner, y elogió el rol que tuvo en ordenar la macroeconomía el ministro de Economía nacional, Sergio Massa, una de las nuevas prendas de unidad del Frente de Todos.

"La preocupación y la ocupación sobre la seguridad de la vicepresidenta es permanente, no nos olvidamos en ningún momento que intentaron matarla y que es un hecho que puso en riesgo la democracia en la Argentina y que tiene una gravedad institucional enorme", recordó Cerruti, en búsqueda de los puntos en común de ambos sectores del oficialismo. "Esperamos que las causas avancen y no sólo la que marque quienes son los autores materiales, sino también los vínculos económicos que llevaron a que esto sea posible", expresó.

A sus vez, definió que "la investigación sobre Revolución Federal tiene que avanzar y ser profunda" y criticó el fallo que "llevaron adelante dos camaristas que están ocupando en absoluta ilegalidad y arbitrariedad dos lugares en la Cámara Federal", en referencia a los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

"Tienen que estar ocupando los cargos en los juzgados que les corresponden y no esos lugares donde fueron puestos por (el ex presidente Mauricio Macri), que es quien impide que el Consejo de la Magistratura nombre en la Cámara Federal a los jueces que deben ser nombrados", cuestionó Cerruti.

"El Presidente le pidió al presidente de la Corte Suprema (Horacio Daniel Rosatti), que tan rápidamente ocupó el lugar de presidente del Consejo de la Magistratura, se ocupe de que se cumpla la ley y que esos lugares sean ocupados por quienes ganen los concursos", adelantó.

Para la portavoz "el gobierno cree que hay otros temas más prioritarios", como el proyecto sobre la renta inesperada que envió en junio al Congreso, en "el cual grava el excedente y la ganancia que tuvieron los empresarios, en este momento en el que se discute mucho desde diferentes espacios políticos y sociales, cómo se hace para de alguna manera regular la ganancia extraordinaria que están teniendo algunas empresas, a raíz de la guerra y -en algunos casos como los laboratorios- a raíz también de la pandemia".

"Necesitamos que se apruebe esto porque significa mayores ingresos para el estado que van a ser distribuidos en muchas de las políticas que están reclamando", reconoció la funcionaria. "Los empresarios tienen que entender que forman parte de una comunidad, que si no crece toda y no se consolida, por más ganancias que tengan, no van a poder llevar adelante la vida que desean", añadió.

La portavoz también se refirió a la inseguridad y dijo que "es multicausal y tiene que ser un compromiso del estado que las familias puedan vivir en paz y sintiéndose cuidadas".